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Ahmet Aydın 10 Ocak Gazeteciler Gününü kutladı

AK Parti Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günüyle ilgili mesaj yayımladı.

09.01.2020 15:06 | Son Güncelleme: 09.01.2020 15:11Ahmet Aydın 10 Ocak Gazeteciler Gününü kutladı
AK Parti Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Milletvekili Ahmet Aydın, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günüyle ilgili mesaj yayımladı.

Hiç bir zorluktan kaçınmayarak her an ve her yerde görev yapan basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü tebrik eden Ahmet Aydın, "Özellikle bizim ülkemiz ve bulunduğumuz coğrafya itibariyle sıcak gündem ve hareketliliği her daim muhafaza eden yerlerde gazetecilik mesleğini icra edenler açısından zor ama bir o kadar da verimli ve her geçen gün kendini geliştiren bir hal arz etmektedir.

Zamanın her anı peşinde hiç bir zorluktan kaçınmayarak görev yapan gazeteciler, dünyanın en meşakkatli işlerinden biri olan bu değerli mesleğin peşinde azimlerini yitirmeden çalışmaya devam edeceklerdir.

Büyük bir azim, özveri ve gayretle mesleklerini her türlü zorluğa karşı ifa etmekten hiçbir zaman vazgeçmeyen değerli basın mensubu kardeşlerimin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü tebrik ediyor, kendilerine ve ailelerine sağlık ve başarılar temenni ediyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

Ahmet Aydın, AK Parti, Adıyaman, Güncel

Kaynak: İHA

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