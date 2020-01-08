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Ahmet Aydın'dan yeni yol müjdesi

AK Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Cendere Köprüsü-Kahta arasındaki yeni yol projesi ihalesinin yapıldığını müjdeledi.

08.01.2020 12:13 | Son Güncelleme: 08.01.2020 12:17 Ahmet Aydın'dan yeni yol müjdesi
AK Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Ahmet Aydın, Cendere Köprüsü- arasındaki yeni yol projesi ihalesinin yapıldığını müjdeledi.

Karakuş mevkii ve Teğmenli köyü yakınlarındaki heyelanlı bölgelerden dolayı alternatif bir proje hazırlandığını belirten Ahmet Aydın, işin ihalesinin yapıldığını, projenin en kısa zamanda hayata geçirilmesi için takipçisi olacağını söyledi.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, "Sincik ilçemizi Adıyaman il merkezine bağlayan Cendere Köprüsü ile Kahta arasındaki yolun 12. kilometre kısmında yeni yol projemizin ihalesi yapıldı. Bu güzergahtaki Karakuş mevkii ve Teğmenli köyü yakınlarında yer alan heyelanlı bölge almasından dolayı sürekli yol sathında oturmalar, kaymalar ve çökmeler meydana gelmekteydi. Yapılan proje çalışması neticesinde heyelanlı bölgeye alternatif bir proje hazırlanmış ve yatay-düzey hat onaylanmıştır. Söz konusu yeni proje ile 13,7 kilometre uzunluğunda yeni bir güzergahta geçilmektedir. Heyelan projesi kapsamında söz konusu kesimin Karayolları Bölge Müdürlüğümüz tarafından 06.09.2019 tarihinde ihalesi yapılmıştır. KİK'e itiraz başvurusu yapıldığından inceleme süreci devam etmektedir. Yeni yol projesinin en kısa zamanda hayata geçirilmesi için işin takipçisi olacağız. İlçemize hayırlı olsun" şeklinde konuştu. - ADIYAMAN

Milletvekili, Ahmet Aydın, Adıyaman, Kahta, Güncel

Kaynak: İHA

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