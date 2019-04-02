Ahmet Bilgili Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BBP NEVŞEHİR belediye başkan adayı Ahmet Bilgili oldu. BBP adayı Ahmet Bilgili, NEVŞEHİR belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? NEVŞEHİR belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan BBP NEVŞEHİR belediye başkan adayı Ahmet Bilgili ile ilgili seçim sonuçları ve NEVŞEHİR belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. BBP NEVŞEHİR belediye başkan adayı Ahmet Bilgili oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte NEVŞEHİR belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. NEVŞEHİR aday yarışı ve NEVŞEHİR seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

NEVŞEHİR Seçim Bilgileri

NEVŞEHİR belediyesi için toplam sandık sayısının 217 olduğu belirlendi.

NEVŞEHİR belediyesi için açılan sandık sayısının ise 217 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

NEVŞEHİR belediyesi için katılım oranının ise % 84,62 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

NEVŞEHİR toplam seçmen sayısının ise 70.906 olduğu belirlendi.

NEVŞEHİR belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 60.003 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

BBP NEVŞEHİR Belediye Başkan Adayı Ahmet Bilgili Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BBP NEVŞEHİR belediye başkan adayı olarak gösterilen Ahmet Bilgili, NEVŞEHİR yarışında % 1,32 oranında aldığı oy ile 5'nci oldu. Ahmet Bilgili toplamda 771 adet oy sayısına ulaştı.

BBP NEVŞEHİR belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.