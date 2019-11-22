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Ahmet Bulut: Dursun Özbek'ten kazık yedim

Menajer Ahmet Bulut, "Benim zorlanmadığım ama hayal kırıklığına uğradığım bir başkan var, o da Dursun Özbek. Galatasaray Spor Kulübü'ne yakışmayan bir başkandı bana göre, Galatasaray başkanının söz verdiği zaman yerine getirmesi lazım" dedi.

22.11.2019 00:00 | Son Güncelleme: 22.11.2019 00:00Ahmet Bulut: Dursun Özbek'ten kazık yedim

Menajer Ahmet Bulut, "Benim zorlanmadığım ama hayal kırıklığına uğradığım bir başkan var, o da Dursun Özbek. Kulübü'ne yakışmayan bir başkandı bana göre, Galatasaray başkanının söz verdiği zaman yerine getirmesi lazım" dedi.

Menajer Ahmet Bulut, Uluslararası Futbol Forumu'nda açıklamalarda bulundu. Dursun Özbek'in Galatasaray'a yakışmayan bir başkan olduğunu söyleyen Bulut, "Benim zorlanmadığım ama hayal kırıklığına uğradığım bir başkan var, o da Dursun Özbek. Galatasaray Spor Kulübü'ne yakışmayan bir başkandı bana göre, Galatasaray başkanının söz verdiği zaman yerine getirmesi lazım. Ben onunla üç tane iş yaptım, bana geldi dedi ki 'Bana yardımcı olur musun? Bruma'yı satar mısın?' dedi.  Ben de Bruma'yı 15 milyon Euro'ya sattım ve bedavaya gidecekti. Dedim 'başkanım benim menajerlik mukavelemi' yapalım, dedi ki 'Ahmet çok güzel iş yaptık, başka işlerimiz var. Bitsin onu yapalım'. Feghouli'yi getirdim onlara, 4 buçuk milyon Euro'ya getirdim onu, Belhanda'yı da 18 milyon Euro'ya getirdim, sonra 'haftaya mukavele' diye diye, seçime gitti ve kaybetti. 'Ben seçimi kazanacağım' dedi, kaybetti. Alacağım kaldı. Ay sonu Mustafa Cengiz başkan geldi, tabii onun günahı yok. Dedim başkan böyle böyle, dedi bana 'ya senin gibi profesyonel adam niye mukavele almadı?' Dedim başkanım 'kusura bakmayın benim karşımda Galatasaray Spor Kulübü başkanı var, langaspor başkanı değil. Bu benim hayal kırıklığım, bunu da her yerde anlatabilirim. İlk defa kazık yedim, bir kere de ben kazık yiyeyim" şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Ahmet Bulut'un açıklamaları



Galatasaray Spor Kulübü, Dursun Aydın Özbek, Galatasaray, Ahmet Bulut, Spor

Kaynak: DHA

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