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Ahmet Bulut: Eğer Arda Turan G.Saray'la anlaşırsa, bedava oynar

Başakşehir ve Arda Turan, karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Futbolcunun menajeri Ahmet Bulut, "Eğer G.Saray'la anlaşırsa, sezon sonuna kadar 1 lira bile almadan bedava oynar" şeklinde konuştu.

08.01.2020 09:18 | Son Güncelleme: 08.01.2020 09:32

Bonservisi Barcelona'da olan ve 2.5 yıldır Medipol 'de forma giyen 33 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Arda, Başkanımız Sayın Göksel Gümüşdağ ile görüşerek kariyerinde yeni bir sayfa açmak adına kendisinden izin istedi. Gümüşdağ, Arda Turan'ın bu talebini uygun görüp olumlu yanıt verirken tecrübeli futbolcunun sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedildi" ifadeleri kullanıldı.

"FUTBOL OYNAYACAĞIM"

Futbolcunun menajeri Ahmet Bulut, "Arda Turan eğer 'la anlaşırsa sezon sonuna kadar 1 lira bile almadan bedava oynar" dedi. Tecrübeli futbolcu ise şu ayrılık açıklamasını yaptı: "Başkanımız Göksel Gümüşdağ ile bir araya gelip kendisine kariyerimde yeni bir sayfa açmak istediğimi belirttim. Son derece yapıcı bir şekilde geçen görüşme sonrasında anlaşarak yollarımızı ayırdık. Yine en mutlu olduğum şeyi yapmaya; yani futbol oynamaya devam edeceğim."

İSPANYA'DA BEKLEYECEK

Bütün bunlar yaşanırken İtalyan muhabir Nicolo Schira, "Arda Turan, Barcelona'ya dönerek sezon sonuna kadar bekleyecek. Sezon sonunda sözleşmesi bitince Galatasaray'a transfer olacak" açıklamasını yaptı. Hatırlanacağı üzere Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, tecrübeli futbolcu için "Gündem dışı" yorumunu yaparken Teknik Direktör Fatih Terim, "Ben Başkan'ın yerinde olsam bu ifadeyi kullanmazdım" açıklamasını yapmış ve ortalık bir anda gerilmişti.

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Ahmet Bulut: Eğer Arda Turan G.Saray'la anlaşırsa, bedava oynar

Ahmet Bulut, Galatasaray, Başakşehir, Arda Turan, Spor


HABER YORUMLARI (10)
ÜSTE PARA BİLE VERİR...: bu yetenek yiyen eleman üste para bile verir oynatsınlar diye, GS akıllı olursa Arda dan para bile alır ama Arda takımı ne hale getirir bilemem Futbol oynayabilir mi o kadar gece hayatından sonra zor. .
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HACI ARİF EFENDİ: Belhanda, Babel, Emre Mor, Falcao dan daha fazla Galatasaray''lıdır. Ama çok çalışması gerekiyor. Selçuk İnan gibi olacaksa hiç gelmesin. Fatih Terim yeşil ışık yaktıysa gerisi boştur. Onyekuru ya ayak uydurması için rüzgar hızına çıkması gerekecek.
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1 2
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GALATASARAY: Bence Galatasaray ardayı almalı arda Galatasarayın futbolcusu
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5 4
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M.T: zamanında Aziz Yıldırımın teklifini kabul etseydin. şimdi fenerbahçe seni alırdı ortada kalmazdın.
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GS: Arda diye bir futbolcu mu var ? Ozaman Sabri de gelsin Sabri ardadan çok daha karakterli bir futbolcu ve okadar da iyi insan
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EMOXXX: Arda turan yerli futbolcu olarak Türkiyenin gelmiş geçmiş en kariyerli , en başarılı, en karakterli futbolcusudur. aksini iddia eden ya fenerlidir, yada Türkiye düşmanıdır . . NETTT
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CEVAP: Aynı kafadasın belli karakterliymiş karakterli görmesek neyse. . .
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3 2
RUMUZ: yalakalarda inecek var
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4 3
ANKARA: Tam bir fırıldak bu...
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ALEXDE SOUZAAA: ne günlere kimlere kaldık futbolcu tuccarı bulut çek artk elini büyük takımlardan ve türkiyeden. aziz yıldırım az söylenmiş sana zamanında
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