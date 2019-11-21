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Ahmet Bulut: Falcao para için geldi ama oynayamadığı için O da çok üzgün

"Önceden sakatlığı bulunmuyordu"Olgucan KALKAN, Serhan TÜRK, İstanbul DHAFalcao'nun Galatasaray'a gelmesinde aracı olan menajer Ahmet Bulut, Kolombiyalı futbolcunun sarı-kırmızılı takıma gelirken parasal durumları da düşündüğünü söyledi ve önceden sakatlığının bulunmadığını da ifade etti.

21.11.2019 15:49 | Son Güncelleme: 21.11.2019 15:49Ahmet Bulut: Falcao para için geldi ama oynayamadığı için O da çok üzgün

"Önceden sakatlığı bulunmuyordu"

Olgucan KALKAN, Serhan TÜRK, İstanbul DHA

'nun 'a gelmesinde aracı olan menajer Ahmet Bulut, Kolombiyalı futbolcunun sarı-kırmızılı takıma gelirken parasal durumları da düşündüğünü söyledi ve önceden sakatlığının bulunmadığını da ifade etti.

Bulut, Falcao'nun yüksek maliyetle Galatasaray'a gelmediğini söylerken "Falcao buraya gelirken fedakarlık yaptı. Orada aldığı garanti, Galatasaray'dan çok daha fazlaydı. Türkiye standarlarında çok uçuk bir para değil. Herkesin deklare ettiği 5 milyon Euro. Çok futbolcu Türkiye'de bu parayı kazandı. Ayrıca Falcao İmza ücreti de almadı. Sakatlık durumuna gelince; önceden bir sakatlığı yoktu, burada sakatlandı. Umarım kısa süre sonra dönüp burada gerçek Falcao'yu gösterecek. Burada oynayamadığı için çok üzülüyor" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Ahmet Bulut'un açıklamaları



Ahmet Bulut, Galatasaray, Falcao, Spor

Kaynak: DHA

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