Ahmet Bulut: "Talisca Parayı Seçti"

Beşiktaş'a birçok transferin gerçekleşmesinde pay sahibi olan menajer Ahmet Bulut, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ahmet Bulut, yaptığı transferler, Beşiktaş'tan alacakları ve kendisi hakkında ortaya atılan iddialar olmak üzere birçok konuya açıklık getirdi."ESKİ BİR FUTBOLCUYUM"2000 yılından itibaren menajerlik yaptığını dile getiren Ahmet Bulut, "Ben eski bir futbolcuyum. Galatasaray'da iki sene oynadım, sonra Zeytinburnu'ndan oynadım. Çok kötü bir kaleciydim. 2000'de menajerlik işine başladım. O zamandan beri bu işi yapıyorum." dedi."KİMSE 'AHMET BULUT BİZE KÖTÜ FUTBOLCU GETİRDİ' DİYEMEZ"Beşiktaş'a önemli transferler yaptığını belirten Ahmet Bulut, "Beşiktaş'a gelen en önemli oyuncuların transferini ben yapmışımdır. Quaresma, Simao, Almeida, Fernandes, Fabian Ernst, Adriano, Talisca, Mario Gomez, Gökhan Gönül, Tolgay Arslan, Pepe… Bunların hepsini saydığınız kimse 'Ahmet Bulut, bize kötü futbolcu getirdi' diyemez." dedi."NEGREDO'YA 5 MİLYON EURO VERİYORLARDI, BİZ 2,5 MİLYON EURO'YA İNDİRDİK"Alvaro Negredo transferinin aşamalarını anlatan Ahmet Bulut, "Larin, Roco transferleriyle uzaktan yakından hiçbir alakam yok. bu sene Beşiktaş'a hiçbir tane futbolcu transfer etmedim. 'Mitrovic transferini Ahmet Bulut yaptı' diyorlardı. Bonservisli futbolcuların hiçbirinde benim rolüm olmadı. Bir tek Negredo var. Negredo'yla ilgili konuşulduğu gibi 'Bedavaydı, Beşiktaş gidip 2,5 milyon Euro para verdi' sözlerini söyleyenler menajerler. Menajer gidip futbolcunun menajeriyle konuşuyor. O da 'Ben belki bedava getirebilirim' diyor. Ben de belki diyebilirim ama kulüp adına konuşmam ki. Kulübe gittiğim zaman iki tane teklif vardı. Porto ve İngiltere'den bir takım… 5 milyon Euro bonservis veriyorlardı. Oraya gitmek istiyordu. Bonservisini 2,5 milyon Euro'ya indirdik. Hatta başka menajerlerin ellerinde kağıt vardı, kulüpten almışlar, '8 milyon Euro' diyorlardı. Ben de '8 milyon Euro ne? Biz oyuncuyu bedavaya almaya çalışıyoruz' dedim. Sonra 2,5 milyon Euro'ya transfer edildi ve o para 3 seneye bölündü. Futbolda bazen böyle transferler olabilir. Demba Ba'yı da ben getirdim." dedi."ONLARIN HEPSİ YALAN"Galatasaray'ın Negredo'yu daha az bedelle transfer edebileceği yönünde haberlerle ilgili Ahmet Bulut, "Cenk Ergün, İspanya'ya gidip futbolcunun menajeriyle konuşmuş. Valencia Kulübü hiçbir zaman görüşmemiş. 'Bedavaya alabilirsin' ya da '1 milyon Euro' gibi şeyler yok. Onların hepsi yalan. Neden bedava olan bir futbolcuyu Beşiktaş, 2,5 milyon Euro versin? 'İnsanlar, oradan parayı alacaklar' diye mi düşünüyor? Zaten öyle bir şey olamaz. Kulübe ne kadar bonservisi parası geldiği sisteme geliyor. Kulüpten para dışarı çıkamaz. Menajere para vereceklerse onu da sisteme bildiriyorlar. Zaten o da ortaya çıkar. Ben Valencia'dan herhangi bir menajerlik parası almadım. Sanki ben Valencia'ya yardım ettim ve Valencia 'Bunu sat, al sana para' dedi. Öyle bir şey de yok. Zaten Footbal Leaks'de olduğu gibi her şey sonradan ortaya çıkıyor." dedi."NEGREDO, BEŞİKTAŞ'IN TEKLİFİNİ KABUL ETMEDİ"Alvarao Negredo'nun ayrılması ile ilgili olarak Ahmet Bulut, "Türkiye'nin şartları bu. O zaman Euro, 7,5-8'e çıkmıştı. Maliyeti çok yüksekti. Kulüp, Negredo'ya 'Maaşını indir, 1 sene daha uzatalım' diye teklif yaptı. Negredo, bunu kabul etmedi. Biz bu teklifi menajerini ilettik. Sonra Dubai'den 2 senelik teklif geldi. Bu parayı başka yerde kazanamayacağına göre orayı tercih etti. 1 Milyon Euro civarında alacağı vardı ve onu bıraktı. Bu kararların benimle bir alakası yok. Buna yönetim ve hocası karar veriyor." dedi."FABRI'Yİ İNGİLTERE'YE BEN TRANSFER ETTİM"Fabri'nin Fulham'a transferi konusunda Ahmet Bulut, "Bu sene 6 milyon Euro'ya Fabri'yi İngiltere'ye transfer ettim. Kulübe yine 6 milyon Euro para kazandırdım." dedi."BEŞİKTAŞ'A BU SENE ÇOK ÖNEMLİ İSİMLER ÖNERDİM AMA OLMADI"Beşiktaş'a bu sene önemli isimler önerdiğini ancak transferlerin gerçekleşmediğini söyleyen Ahmet Bulut, "Beşiktaş'a bu sene isimler önerdim. Çok önemli isimlerdi. Maalesef transferleri olmadı. Şartlar uygun olmadı. İsim söylemeye gereke yok. Şimdi 'Maradona'yı önerdim' diyerek sonra 'Ah ah' demenin anlamı yok. Çünkü transfer olmadı. Yöneticiler, 'Ben yönetici olsaydım bu gelecekti' diyorlar. Yönetici oluyor ama onlar gelmiyor. Onun için isim vermenin anlamı yok. Kendimi övmek için söylemeye gerek yok. Benim başkanla sorunum yok. Zaten neden olsun?" dedi."BEŞİKTAŞ'IN PEPE TRANSFERİNDEN DOLAYI MENDES'E BORCU OLABİLİR"Mendes'in Beşiktaş'tan alacağı olduğu yönündeki iddialar ile ilgili Ahmet Bulut; "Mendes ile birlikte Talisca'nın transferini yaptık. Talisca, 2 sene Beşiktaş'ın en önemli futbolcularından bir tanesiydi. Taraftarın sevgisi vardı. Mendes ve benim bu işte para kazanmamız gayet normal. Hiç kimse bedavaya iş yapmıyor. Benim bildiğim Beşiktaş Kulübü'nün Mendes'e borcu yok. Belki Pepe'nin transferinden dolayı olabilir. Bu da normal. Türkiye şartlarına göre herkes parasını beklemek zorunda." dedi."ALACAĞIM VAR VE PARAMI ALACAĞIM"Beşiktaş'ta alacağı olup olmadığı konusuna değinen Ahmet Bulut, "Beşiktaş'ın doğal olarak bana borcu var. Doğal olarak da ben paramı alacağım. Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor'un da bana borcu var. Gayet normal. Herkesin birbirine borcu var. Ben FIFA'ya gidemem, Türkiye'ye bağlı bir menajerim. FIFA'ya gitsem ne olacak? Beşiktaş, lisans mı alamayacak? Hiçbir alakası yok. Taraftarlar bunu bilsinler. FIFA'ya gidip de 'Beşiktaş'a ceza verin, Avrupa'ya gitmesin' diye bir şey yok. Beşiktaş Kulübü için de 'Biz Ahmet Bulut'tan korkuyoruz, onu için iş yapıyoruz' gibi şeyler yok. İsterlerse iş yaparlar, istemezlerse yapmazlar. Bir dönem benimle iş yapar, bir dönem başkasıyla iş yapar. Kim iyi futbolcu öneriyorsa onunla iş yapılır. Bana kimse, 'Ahmet, Murat bize bu futbolcuyu önerdi. Sen git al' diyemez. Kimse bugüne kadar bana bir jest yapmamıştır. Benim çalışma prensibime aykırı. Kulüpler bana yetki veriyor. Feghouli transferinde bonservisi 12 milyon Euro'ydu, ben gidip 4,5 milyon Euro'ya indirdim. Bu benim işim. Niye bana veriyorlar? Benim bağlantım olduğu için kulüp bana yetki veriyor. Ama ben futbolcuyu arayıp da 'Seni Galatasaray'a ben getireceğim' diye bir şey hayatta yapmadım. İlişkimden dolayı kulüpler arasındaki süreci hallederim. Belki Beşiktaş'ta bana ilişkilerim dolayısıyla gelmiştir, Fiorentina da olduğu gibi… Kulüp de kendisini sağlama almak ve daha az para çıkarmak için kim nerede iyiyse onu kullanıyordur. Bir kulüple beni bir kulüple başkasını kullanır. Bu gayet normal ve dünyanın her yerinde olan bir şey." dedi.Anderson Talisca'nın Çin'e transferini anlatan Ahmet Bulut, "Talisca, 2 senelik kiralık geldi. Satın alma opsiyonu 25 milyon Euro'ydu. Çok büyük bir para. Talisca'ya Çin'den 11,5 milyon Euro yıllık maaş teklif ettiler. Talisca, parayı seçti. Beşiktaş, bonservisini alsa bile futbolcunun maaşını ödeyemez. 11,5 milyon Euro yıllık maaşı kim verebilir? 6-7 milyon Euro'yu bile kimse veremez. Gomis niye gitti. Kulüp, 'Ben bu parayı veremem' dedi. Negredo, niye gitti? Beşiktaş, 'Ben bu paraları artık veremem' dedi. Bunlar normal. Ekonomik duruma baktığında çok ciddi paralar. Kur yükseldi. 2-3 sene öncesi gibi değil." dedi.GOMEZ'İN GERİ DÖNME İHTİMALİMario Gomez'in Beşiktaş'a yeniden transfer olma ihtimali ile ilgili Ahmet Bulut, "Gomez ve menajeriyle hiç görüşmedim. Stuttgart'ın Gomez'i bırakacağını sanmıyorum. Zaten piyasada santrafor yok. Onun da takımı bırakacağını düşünmüyorum. Öyle bir karakteri var. Wolfsburg iyi gitmediğinde de ona teklifler vardı. Ayrılmak istemedi." dedi.GOMEZ'İN AYRILIK SÜRECİMario Gomez'in ayrılmasının nedeninşn tamamen terör olayları olduğunu açıklayan Ahmet Bulut, "Mario Gomez'in bir opsiyonu vardı. Gomez, 'Tamam' deseydi otomatik olarak sözleşmesi 2 sene uzayacaktı. Çünkü daha önce şartlar konuşulmuştu. Fiorentina'ya da bin Euro ödenecekti. Mario, şampiyonluğu görmek için zaman istedi. Beşiktaş, o sene şampiyon da oldu. Gomez, önce 2 hafta zaman istedi, sonra 1 hafta daha istedi. Sonra maalesef havalimanında bomba olayı oldu. Ondan sonra babası Türkiye'de kalmasını istemedi. Yine süre istedi. O zaman 15 Temmuz olayı yaşandı. Daha sonra Türkiye'de oynamak istemediğine karar verdi. Tamamen terör olayları... Her şey Gomez'in elindeydi." dedi."KİM BÖYLE BİR APTALLIK YAPAR?"Mario Gomez'e 9,5 milyon Euro'luk teklif geldiği konusundaki iddialar hakkında Ahmet Bulut, "Böyle bir şey olsa kulüp niye satmasın? 9,5 milyon Euro'nun yarısını Beşiktaş, yarısını Fiorentina alacak. 9,5 milyon Euro'luk bir teklif olsa kim böyle bir aptallık yapar? Herkesin düşünmesi lazım. Wolsfburg'a ne kadara satıldığını bilemem. Fiorentina ile Wolfsburg arasında olan bir şey. Beşiktaş ile alakası yok. Beşiktaş, 1 sene kiralamış, satın alma opsiyonu bin Euro ve futbolcunun kabul etmesi lazım. Beşiktaş'a bir teklif olsa zaten niye vermesin? Fali Ramadani zaten böyle bir teklif getirse o da para kazanacaktı." dedi."TAMAMEN YALAN HABERLER"Cenk Tosun'un transferi sonrası Beşiktaş Kulübü'nden borcunu istediği yönündeki haberleri yalanlayan Ahmet Bulut, "Tamamen yalan haberler. Ben Cenk Tosun'dan ne kadar para geldiğini bilmiyorum. 5-6 sene alacağımı konuşmadım, şimdi de konuşmuyorum. Umut Güner ile bu yüzden konuşmadığım söyleniyor. Fabri'nin satışını Umut Güner ve menajeriyle yürüttük. Umut Güner ile profesyonel anlamda bir ilişkim var. Yarın Umut Güner gider, başkası gelir. Onlar çalışmak isterse onlarla çalışırım. Ben işimi profesyonelce yapıyorum. Kimseyle bir arkadaşlığım yok. Sanki ben kulüp içinde yatıyorum, odam var gibi dedikodular yapıyorlar. Umut Güner ile özel bir yemeğe falan gitmiyorum. Gittiğimiz zaman ya futbolcum yanımda oluyor ya da bir iş için. Bir tek benimle görüşmüyor ki. Roco'yu alırken kiminle görüştülerse ona sormanız lazım. Larin'in menajerine 'Ahmet Bulut, transferin içinde var mıydı?' diye sorun. Hepsi ortaya çıkar." dedi."BEŞİKTAŞ'TAN BİR KURUŞ ALMADIM"Beşiktaş'tan hiç para almadığını vurgulayan Ahmet Bulut, "Beşiktaş'tan bir alacağım var ama rakamı söylemem doğru olmaz. 6-7 sene birikmiş param var. Beşiktaş'tan şu ana kadar 1 lira almadım. 'Ahmet Bulut'un kulüpte ortakları var, iş yapıyorlar' diyorlar. Beşiktaş'ın hangi menajerlere para ödediğini araştırsınlar. Bir tek ben almadım. Ben ortak olsam önce bana ödeme yaparlar ki o da parasını alsın. Beşiktaş Kulübü'nden bir kuruş almadım. 'Kulüpte para yok, vereceğiz' diyorlar. Muhasebesine git, çıkar. 1 lira ödeme yapmışlar mı? Bunlar dedikodu, yayıyorlar. 'Ahmet Bulut ile iş yapıyorlar, Ahmet Bulut para veriyor' diyorlar. Almadığım parayı kime vereyim?" dedi."TOLGAY, TFF'YE GİTTİ"Tolgay Arslan'ın Beşiktaş'tan alacağı olmadığını açıklayan Ahmet Bulut, "Tolgay Arslan'ın durumu daha yeni. Belki bu hafta başkanla bir görüşme yaparım. Ne düşündüklerine göre bakacağız. Tolgay ile görüşüyorum. Kendisi üzgün. Futbol oynayan herkes bilir. Bir an tansiyon düşebilir. UEFA'ya veremez. Neden? Çünkü Türk futbolcu. TFF'ye gitti. Ama UEFA'ya gittiğin zaman şikayet ediyorsun ve kulübü ceza durumuna sokuyorsun. Beşiktaş, Tolgay'ın bütün alacaklarını ödedi." dedi."PEPE İÇİN DAHA ERKEN"Pepe'nin Beşiktaş'taki geleceği konusunda Ahmet Bulut, "Pepe ile görüşme olmadı. Şu an daha erken. 3-4 hafta sonra hareketlilik olur. Pepe ile görüşmedim, Mendes ile görüşüyorum. Ben hiçbir futbolcuyla görüşmem." dedi."EN ZOR TRANSFER ADRIANO"Beşiktaş'a yaptığı transferlerden en zorunun Adriano olduğuna değinen Ahmet Bulut, "Benim için en zor transfer Adriano oldu. O zaman hakikaten 10-12 gün bir yerde kaldım. 15 Temmuz'dan sonra özellikle futbolcuların eşleri Türkiye'ye gelmeye çok korkuyor. Adriano'nun kafası gidip geliyordu. Gelmeyi çok istiyordu ama ailesini düşünüyordu. O transferi çok uzattı. Beşiktaş'ta hiçbir transfer 'Gittim, imzaladım' şeklinde kolay olmadı." dedi."MENAJERİYLE KONUŞMAM LAZIM"Devre arasında Adriano'nun takımdan ayrılma durumu ile ilgili Ahmet Bulut, "Adriano'yu buraya ben transfer ettim ama menajeri değilim. Bunu menajeriyle konuşmam lazım. Ben aracı oluyorum. Mesela futbolcunun gidip mahkemeye vermesini benimle alakası yok." dedi."LUCAS LEIVA İLE ANLAŞMIŞTIK, MAÇIN ADAMI SEÇİLDİ VE..."Liverpool'dan Lucas Leiva ile anlaştıklarını ancak transferin gerçekleşmediğini belirten Ahmet Bulut, "Beşiktaş'a transferi için çok uğraştığım ama olmayan futbolcular oldu. Bugüne kadar % 80-85 oranında transfer gerçekleşti. Bu yüksek bir oran. Kulübüyle anlaşıyorsun ama futbolcu ayağı da var. Böyle çok oldu. Kulüp ile anlaştık, futbolcu pürüz yaptı ya da futbolcuyla anlaştık, kulübü sorun çıkardı. Lucas Leiva ile anlaşmıştık, bavuluyla gelecekti. Hocası 'Maç oynayacaksın' dedi. Chelsea'ye karşı oynadı ve maçın adamı seçildi. Brendan Rodgers 'Bırakmıyorum' dedi. İmza atmadan hiçbir şey diyemezsin." dedi."HENÜZ BİR İSİM ÖNERMEDİM"Devre arası transfer dönemi için Beşiktaş'a henüz Beşiktaş'a isim önermediğini söyleyen Ahmet Bulut, "Beşiktaş için şu ana herhangi bir forvet oyuncusu ya da başka bir bölgenin oyuncusu için görüşme yapmıyorum. Bir isim önermedim. "GOMEZ KALSAYDI BEN DE PARA KAZANACAKTIM""Mario Gomez, Beşiktaş'ta kalsaydı ben para kazanacaktım. Gomez'in kalmasını benim istemediğimi söylüyorlar. Gomez, burada kalmayı isteseydi 'Gomez burada kalma, burası kötü' mi diyeceğim? Ben manyak mıyım? Wolfsburg'a gitmesinin benimle ne alakası var?""MENAJERLİK ÜCRETİ OLARAK %5-7 ARASINDA..."Beşiktaş ile menajerlik ücreti olarak % 5-7 arasında çalışma yaptığını dile getiren Ahmet Bulut, "Benim için 'Menajerlik ücreti çok yüksek' diyorlar. Beşiktaş'tan % 5-7 arası menajerlik ücretiyle çalışıyorum. Mario Gomez ya da Demba Bayı getirdim. Atıyorum 200-300 bin Euro. Ben hiçbir zaman bir transferden 1 milyon Euro para almadım. Gomez transferinden alacağım 600 bin Euro değil. Demba Ba transferi ile birlikte oradaki rakam 500-550 bin Euro'dur." ifadelerini kullandı.