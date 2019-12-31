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Ahmet Bulut'tan Talisca için Galatasaray açıklaması: Guangzhou onu bırakmaz

Şu sıralar adı sık sık Galatasaray'la anılan Anderson Talisca'nın menajeri Ahmet Bulut, Brezilyalı futbolcunun sarı kırmızılılara gelip gelmeyeceği yönünde bir açıklama yaptı. Ahmet Bulut, Guangzhou Evergrande'nin Talisca'yı bırakmayacağını söyledi.

31.12.2019 14:26 | Son Güncelleme: 31.12.2019 14:31

Beşiktaş'ta oynadığı futbolla sadece siyah beyazlı camianın değil tüm futbolseverlerin alkışını toplayan Anderson Talisca'nın Çin'de de kaldığı yerden devam etmesi dikkatlerden kaçmadı. Fabio Carnnavaro liderliğinde ligde yine şampiyon olan GZ Evergrande'de 27 maçta 15 gol 2 asist yapan Talisca için iddiaları ortaya atılırken, sarı kırmızılı kulübün Brezilyalı yıldız için yıllık 6 milyon euro teklif ettiği yazılıp çizildi.

"GUANGZHOU TALISCA'YI BIRAKMAZ"

2018'de Talisca'nın GZ Evergrande'ye imza atmasında önemli bir rol üstlenen Ahmet Bulut 25 yaşındaki '10' numara hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Yıldız oyuncunun Türkiye'ye gelmeyeceğini söyleyen Bulut, GZ Evergrand'ın Talisca'yı bırakmayacağını belirtirken Carnnavaro'nun Şubat'ın ortasında başlayacak olan Asya Şampiyonlar Ligi organizasyonuna hazırlandığına dikkat çekti.

Ahmet Bulut'un açıklaması şöyle;

Talisca Çin'de çok iyi işler yaptı, 45 maçta 31 gol attı oranın da yıldızı. Yıllık 10 milyon euronun üzerinde bir para kazanıyor nasıl Galatasaray'a gelecek. Çin Ligi kapandı diye ortaya bazı iddialar atılıyor ama orada maçlar devam edecek, Şubat'ta Asya Şampiyonlar Ligi turnuvası başlayacak GZ Evergrande orada mücadele edecek ve Talisca Cannavaro'nun en çok güvendiği adamlardan biri. Yöneticiler ondan çok memnun bırakacaklarını düşünmüyorum.

Ahmet Bulut'tan Talisca için Galatasaray açıklaması: Guangzhou onu bırakmaz

Çin Halk Cumhuriyeti, Anderson Talisca, Ahmet Bulut, Galatasaray, Spor


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SNEIJDERIN VELİAHTI: NE UMUTLARLA GELEN ''BABEL''DEN NE GÖRDÜK Kİ TALİSCA''DAN NE GÖRECEĞİZ.
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