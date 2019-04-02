Ahmet Büyükgöncü Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP NEVŞEHİR ÜRGÜP belediye başkan adayı olan Ahmet Büyükgöncü isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. NEVŞEHİR ÜRGÜP ilçesinde toplam 5 aday ile yarışan Ahmet Büyükgöncü isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP NEVŞEHİR ÜRGÜP adayı Ahmet Büyükgöncü kimdir? BTP NEVŞEHİR ÜRGÜP adayı Ahmet Büyükgöncü yüzde kaç oy aldı?

Ahmet Büyükgöncü Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP NEVŞEHİR ÜRGÜP belediye başkan adayı olarak gösterilen Ahmet Büyükgöncü ÜRGÜP ilçesinde % 0,07 oranında oy almıştır. ÜRGÜP ilçesinde % 0,07 oranında oy olan Ahmet Büyükgöncü adlı BTP adayı toplamda 9 adet oy sayısına ulaştı.

NEVŞEHİR ÜRGÜP ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.