Haberler » Güncel » Ahmet Büyükgümüş'ten Yalovaspor'a büyük destek - Haber

Ahmet Büyükgümüş'ten Yalovaspor'a büyük destek

AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, Bölgesel Amatör Ligin ilk yarısını zirve ortağı olarak tamamlayan Yalovaspor'a büyük destekte bulundu.

24.12.2019 21:07 | Son Güncelleme: 24.12.2019 21:11 Ahmet Büyükgümüş'ten Yalovaspor'a büyük destek
AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı ve Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, Bölgesel Amatör Ligin ilk yarısını zirve ortağı olarak tamamlayan 'a büyük destekte bulundu.

Futbolcuların ilk yarıdan kalan maç başı ücretlerini ödeyerek destekte bulunan Büyükgümüş'e Yalova Kulübü Başkanı Onay Tuna ve Yönetim Kurulu Üyeleri teşekkür ziyaretinde bulundu. AK Parti Genel Merkezi'nde Yalova Spor yönetimini ağırladığı görüşmede Büyükgümüş, "3. Lige giden yolda emin adımlarla ilerleyen şehrimizin markası Yalovaspor'umuza desteğimiz her zaman sürecek. Yalovaspor'un eski günlerine kavuşması en büyük arzumuz. Kulübümüzün sadece bugünü için değil, yarınları için de kendi ayakları üzerinde durabileceği projeleri hayata geçirmek için çalışıyoruz" dedi. - YALOVA

Ahmet Büyükgümüş, Yalovaspor, AK Parti, Yalova, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

22:04   Sarız ve Yahyalı'da Taşımalı Eğitime Kar Engeli - Haber
21:55   İskenderun Rum Ortodoks Kilisesi'nde Noel ayini - Haber
21:55   Fatih Terim'den imalı paylaşım - Haber
21:50   Türbülansa giren uçakta korku dolu anlar - Haber
21:50   Kayseri'de yolda mahsur kalan 2 diyaliz hastası kurtarıldı - Haber
20:49   Durumdan vazife çıkarıp köprüden suya atlayan garsonun haklı mutluluğu! 23 yaşındaki kızı kurtardı - Haber
20:08   Son dakika: Adana'da bir aracın sel sularına kapılmasının ardından kaybolan 2 kişi bulundu - Haber
20:04   Ameliyatlarının iptal nedenini poliklinik kapısına astığı kağıda yazan doktora soruşturma - Haber
18:08   Çocuğunun yanında eşini döven koca için istenen ceza belli oldu - Haber
18:06   Trabzon'da 6 ilçedeki 8 noktada örtü yangınları devam ediyor! Rize'ye de sıçradı - Haber
24.12.2019 22:13:35