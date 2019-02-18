18 Şubat 2019, 22:43
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Ahmet Çakar, Antalyaspor-Başakşehir Maçındaki Hakem Kararlarına, "Allah Cezanızı Versin" Diyerek Tepki Gösterdi

Beyaz TV yorumcusu Ahmet Çakar, Başakşehir-Antalyaspor maçındaki hakem kararlarını eleştirdi. Çakar, "İlk yarıda Emre'nin dirseği masum mu? Tabii ki hayır. Kırmızı nerede? Allah cezanızı versin. Ne diyeyim?" dedi.

Spor Toto Süper Ligin 22. haftasında Medipol Başakşehir, Antalyaspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi lider Medipol Başakşehir 1-0 kazandı. Turuncu-lacivertli ekibe galibiyeti getiren golü Kudryashov kaydetti.

"EMRE'NİN DİRSEĞİ MASUM MU?"

Beyaz TV yorumcusu Ahmet Çakar, karşılaşmada verilen hakem kararlarına büyük tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Çakar, "Ben dün akşam ne dedim? VAR hakemleri büyük takımları entrika ile kolluyor. İlk yarıda Emre'nin dirseği masum mu? Tabii ki hayır. Kırmızı nerede? Allah cezanızı versin. Ne diyeyim?" yazdı.

İşte o paylaşım:

Ahmet Çakar,Antalyaspor,Başakşehir


YORUMLAR (25)
ESKİ TOPÇU: Futbolu bu gidişle basketbola çevirecekler 90 lı yıllarda 3 ligde oynarken kemik sesleri 7 mahalleye duyulurdu nerde öyle yatıp kalkmıyacan seke seke oynardık futbol aşkı vardı
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YORUMCU: Bol keseden 1500 kamerayla izleyerek ahkam kesiyorsun senin hakemliginide gördük boş boş sallama meydan boş
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DIPLOMASIZ: ISTEDIMI SAMPIYON YAPARIM DIYOR
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TARAFTAR: EMRENİN KOLU EN PAZLA SARI OLUR KIRMIZIYLA UZAKTAN YAKINDAN ALAKASI YOK BU AHMET CAKAR VE ERMAN TOROĞLU İKİSİDE EYYAMCI BUNLAR ERMANDA TAKMİŞ FENER BAHCEYE ADAMLAR BAŞAKŞEHİRİ KONUŞUYOR O FENER DİYOR SANKİ FENER KOLLANIYORMUŞ GİBİ ALGI OLUŞTURUYOR.
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FERDİ ABİ: Ne Başakşehirmiş gol bile yemiyor. Futbolu bırakma noktasındaki ihtiyarları topladı şampiyonluğa gidiyor. Alın size Türk liginin kalitesi bu kadar basit demekki.
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