02 Aralık 2018, 12:59
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Ahmet Çakar'dan Derbi Tahmini: Beşiktaş 2-0 Kazanır

Ahmet Çakar

Spor yorumcusu Ahmet Çakar, Beşiktaş - Galatasaray derbisini ev sahibi ekibin 2-0 kazanacağını söyledi.

Spor yorumcusu Ahmet Çakar, futbolseverlerin merakla beklediği 2018 yılının son derbisini değerlendirdi. Beşiktaş'ın Galatasaray'ı konuk edeceği zorlu maçla ilgili Sabah'a görüşlerini paylaşan Çakar şunları dile getirdi:

"Beşiktaş'ı gerçekten önde görüyorum. Galatasaray çok eksik. Çok kolay gol yiyorlar ve hücum gücü, bitirici adamı da dahil olmak üzere hemen hemen yok. Seyirci desteğiyle Beşiktaş'ın gol veya golleri bulabileceğini çok rahatlıkla söyleyebilirim. Skor tahminim 2-0."

Galatasaray,Ahmet Çakar,Beşiktaş
02 Aralık 2018 Pazar 12:59



YORUMLAR (7)
SALAKO: şimdi ajmet beyede yorum yapalım ahmet çakar erman toroğlu bir maç yapsın lütfen futbolmu koşumu ağız kavgasımı yapsın bişeyler işte bizde yorum yalım aha da şimdi sonucu söylüyorum ikiside beraber kalır çünkü aynı kafa aynı yapı yalan mı?
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WATANDFAŞ II: Tulumbacı Çakar keşfetti iki sıfır! Beşiktaş diyor. Bende G. S 2-1 diorum. Eğer Beşiktaş kazanmazsa bu akşam Çakarın alnına fena halde çakarım, duymadık demeyin.
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SALAKO: yahu boş ver skoru bu rıve plate bocajonurs maçı ne zaman nerde onu merak ediyorum size...
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GALATASARAY : Yav bu insana benzeyen yaratik ne zaman türk futbolundan elini ayağını çekecek
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