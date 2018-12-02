Ahmet Çakar'dan Derbi Tahmini: Beşiktaş 2-0 Kazanır

Spor yorumcusu Ahmet Çakar, futbolseverlerin merakla beklediği 2018 yılının son derbisini değerlendirdi. Beşiktaş'ın Galatasaray'ı konuk edeceği zorlu maçla ilgili Sabah'a görüşlerini paylaşan Çakar şunları dile getirdi:

"Beşiktaş'ı gerçekten önde görüyorum. Galatasaray çok eksik. Çok kolay gol yiyorlar ve hücum gücü, bitirici adamı da dahil olmak üzere hemen hemen yok. Seyirci desteğiyle Beşiktaş'ın gol veya golleri bulabileceğini çok rahatlıkla söyleyebilirim. Skor tahminim 2-0."