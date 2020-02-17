Ahmet Çakar'dan gündem yaratacak iddia: Siyaset değil başka tezgah var

Beyaz Tv yorumcusu ve eski hakem Ahmet Çakar, Galatasaray-Yeni Malatyaspor maçının ardından çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Seri'nin pozisyonuna penaltı çalmayan Alper Ulusoy'u çok sert bir şekilde eleştiren Çakar, "VAR hakeminden tık yok. Buna mukabil Malatya'nın kazandığı penaltıdan 50 metre geriye alıyorlar. Seri çok net topu elle kesiyor. MHK'nın derhal bugün görevden alınmaları lazım" diye konuştu.

"NİHAT ÖZDEMİR İSPATLAMAK ZORUNDA"

Çakar, "Dün Fenerbahçe'nin yediği goldeki açık el bilerek, istenerek mi pas geçildi? beIN Sports tekrarlamadı ama o beni ilgilendirmez. Siyasetle alakası yok. Başka bir güç var. Başka bir tezgah var. Nihat Özdemir tezgah olmadığını ispatlamak zorunda." ifadelerini kullandı.