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Ahmet Çakar'dan gündem yaratacak iddia: Siyaset değil başka tezgah var

Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor'u 1-0 yendiği maçın ardından açıklamalarda bulunan eski hakem Ahmet Çakar, "Siyasetle alakası yok. Başka bir güç var. Başka bir tezgah var. Nihat Özdemir tezgah olmadığını ispatlamak zorunda." dedi.

17.02.2020 20:25 | Son Güncelleme: 17.02.2020 20:39

Beyaz Tv yorumcusu ve eski hakem Ahmet Çakar, Galatasaray-Yeni Malatyaspor maçının ardından çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Seri'nin pozisyonuna penaltı çalmayan Alper Ulusoy'u çok sert bir şekilde eleştiren Çakar, "VAR hakeminden tık yok. Buna mukabil Malatya'nın kazandığı penaltıdan 50 metre geriye alıyorlar. Seri çok net topu elle kesiyor. MHK'nın derhal bugün görevden alınmaları lazım" diye konuştu.

"NİHAT ÖZDEMİR İSPATLAMAK ZORUNDA"

Çakar, "Dün Fenerbahçe'nin yediği goldeki açık el bilerek, istenerek mi pas geçildi? beIN Sports tekrarlamadı ama o beni ilgilendirmez. Siyasetle alakası yok. Başka bir güç var. Başka bir tezgah var. Nihat Özdemir tezgah olmadığını ispatlamak zorunda." ifadelerini kullandı.

Ahmet Çakar'dan gündem yaratacak iddia: Siyaset değil başka tezgah var

Yeni Malatyaspor, Galatasaray, Ahmet Çakar, Spor


HABER YORUMLARI (4)
HASAN:Tezgah.sızde.cakar
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SOKAKTAKİ GS LI:Cimbomluyum ama heryıl aynı lafları duymaktan usandım, Mayısların takımı diyoruz, hakikaten öyle, hele bir geçen yıl varki ben utandım, ama bu işlere çanak tutanlarda var, UEFA şampiyonu olduk burnumuz borçtan çıkmıyor, onca şampiyonluk primi alıyoruz hala borçluyuz, aşağı yukarı son 10 yıl dır tribün gelirlerinde birinciyiz ama borçluyuz, ya şampiyon olmak için birilerine dağıtılıyor bu gelirler yada klup içinde bu getirilerden kalan para paylaşılıyor, anlayamdım, anladığım ÇAKAR bunu söylüyor sanırım
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PORTUK:evet haklı cinconu yine şampiyon yapacaklar
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GALA1905:catla.
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Spor

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