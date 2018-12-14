Ahmet Çakar'ın, "Köy Takımlarının Bulunduğu Gruptan Çıkamayan Beşiktaş'ı Kınıyorum" Yorumu Beşiktaşlıları Çıldırttı

UEFA Avrupa Ligi I Grubu 6. maçında Beşiktaş, İsveç ekibi Malmö ile Vodafone Park'ta karşılaştı. Mücadeleyi Malmö 1-0 kazandı. Malmö'ye galibiyeti getiren golü 51. dakikada Antonnson kaydetti. Karşılaşmanın 65. dakikasında Ricardo Quaresma kırmızı kart gördü.
"BEŞİKTAŞ'I KINIYORUM"
Beşiktaş'ın Malmö'ye yenilerek Avrupa'ya veda etmesinin ardından sosyal medyadan bir paylaşımda bulunan Ahmet Çakar, siyah-beyazlı taraftarların tepkisini çekti. Çakar, Twitter'dan "İskandinav köy takımlarının bulunduğu gruptan çıkamayan Beşiktaş'ı kınıyorum." yazdı. Siyah-beyazlı taraftarlar da Çakar'a büyük tepki gösterdi.
Avrupa,Ahmet Çakar,Beşiktaş
14 Aralık 2018 Cuma 00:19