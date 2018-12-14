14 Aralık 2018, 00:19
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Ahmet Çakar'ın, "Köy Takımlarının Bulunduğu Gruptan Çıkamayan Beşiktaş'ı Kınıyorum" Yorumu Beşiktaşlıları Çıldırttı

Eski hakem Ahmet Çakar, Beşiktaş'ın Avrupa Liginden elenmesi sonrası sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu. Çakar, "İskandinav köy takımlarının bulunduğu gruptan çıkamayan Beşiktaş'ı kınıyorum." yazdı. Beşiktaşlılar bu paylaşıma büyük tepki gösterdi.

UEFA Avrupa Ligi I Grubu 6. maçında Beşiktaş, İsveç ekibi Malmö ile Vodafone Park'ta karşılaştı. Mücadeleyi Malmö 1-0 kazandı. Malmö'ye galibiyeti getiren golü 51. dakikada Antonnson kaydetti. Karşılaşmanın 65. dakikasında Ricardo Quaresma kırmızı kart gördü.

"BEŞİKTAŞ'I KINIYORUM"

Beşiktaş'ın Malmö'ye yenilerek Avrupa'ya veda etmesinin ardından sosyal medyadan bir paylaşımda bulunan Ahmet Çakar, siyah-beyazlı taraftarların tepkisini çekti. Çakar, Twitter'dan "İskandinav köy takımlarının bulunduğu gruptan çıkamayan Beşiktaş'ı kınıyorum." yazdı. Siyah-beyazlı taraftarlar da Çakar'a büyük tepki gösterdi.

Avrupa,Ahmet Çakar,Beşiktaş
14 Aralık 2018 Cuma 00:19



YORUMLAR (6)
BJK: Beşiktaş yaş ortalaması çok yüksek ligde de alt sıralarda bitirir. Sezon bitiminde 7-8 sırada olur. Fb de 6-9 arasında. GS 2-3 sırada . Başakşehir veya Trabzon bu sene şampiyon olur derbilerde başarılı olursalar
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ALİ AGA: Doğru demiş para için oynamayan ruhsuzları yollasınlar takımdan
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RİZELİ: Paskannn paralar nerde herkesi saygın!
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BJK Lİ: çok doğru demiş . . yazıklar olsun takımı bu hale getirenlere
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KARTAL: Bu adamın sahibi yokmu yahu.bir hastaneye yatırsalar.
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