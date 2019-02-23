<p>Medipol Başakşehir-Bursaspor karşılaşması, olumsuz hava koşulları nedeniyle Hakem Halis Özkahya tarafından tatil edildi.</p><p>Mücadelenin tatil edilmesine Beyaz TV yorumcusu Ahmet Çakar sert tepki gösterdi. Çakar sosyal medya hesabından, 'Yahu bırakın bu işleri. Maç iptal edilmez. Getirtirsin kırmızı topları. Tıkır tıkır oynanır.' paylaşımında bulundu. </p><div class='drimg'><figure><img src='https://foto.haberler.com/haber/2019/02/23/ahmet-cakar-medipol-basaksehir-bursaspor-macini-11773491_8690_m.jpg' title='Ahmet Çakar, Medipol Başakşehir-Bursaspor Maçını Erteleyen Halis Özkahya'ya Sert Tepki Gösterdi'></figure></div>