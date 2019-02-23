23 Şubat 2019, 19:40
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Ahmet Çakar, Medipol Başakşehir-Bursaspor Maçını Erteleyen Halis Özkahya'ya Sert Tepki Gösterdi

Beyaz TV yorumcusu Ahmet Çakar, Medipol Başakşehir-Bursaspor maçını olumsuz hava koşulları nedeniyle erteleyen Halis Özkahya'ya tepki gösterdi. Çakar, "Yahu bırakın bu işleri. Maç iptal edilmez. Getirtirsin kırmızı topları. Tıkır tıkır oynanır." dedi.

Medipol Başakşehir- Bursaspor karşılaşması, olumsuz hava koşulları nedeniyle Hakem Halis Özkahya tarafından tatil edildi.

Mücadelenin tatil edilmesine Beyaz TV yorumcusu Ahmet Çakar sert tepki gösterdi. Çakar sosyal medya hesabından, "Yahu bırakın bu işleri. Maç iptal edilmez. Getirtirsin kırmızı topları. Tıkır tıkır oynanır." paylaşımında bulundu.

Ahmet Çakar, Halis Özkahya, Bursaspor, Başakşehir, Spor


YORUMLAR (2)
YALANYOK: kırmızı topların deposu cihangirde. . gidip alıp getirdin diyelim neredn bulacan o kadar topu aynı saatte cihangirde.
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VAHDETTİN BAYRAM.: her şeye maydonoz olmayı ne çok seviyor bu adam, hakemleri rahat bırakın.
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  • MUSTAFA KEMAL : Ben bu adam için sevmediğim halde BEYAZ FUTBOLU izliyorum bu adam türkiyenin en delikanlı adamı bu adam yürekli mert ve cesur adam seningibiler anlamaz sürü gibisiniz çünkü. . . .
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