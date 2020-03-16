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Ahmet Çakar, Muslera'ya tepki gösterdi: Madem bu kadar korkuyordun, neden 50 kişiyle parti yaptın?

Ünlü futbol yorumcusu Ahmet Çakar, Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan derbi mücadelesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Fatih Terim'in maçın ardından gösterdiği tepkiyi eleştiren Ahmet Çakar, Muslera'nın birkaç gün önce yaptığı partiye de sert tepki gösterdi.

16.03.2020 09:56 | Son Güncelleme: 16.03.2020 10:09

Ahmet Çakar, Galatasaray 'de teknik direktör Fatih Terim ile birlikte Fernando Muslera'nın, maçların ertelenmesini isteme talebine tepki gösterdi ve Uruguaylı oyuncunun yaptığı partiyi örnek gösterdi.

Ahmet Çakar'ın yaptığı açıklamalar şöyle;

Yarın Fatih Terim'in hanımı, kızı bir devlet dairesine, bankaya gitmeyecek mi? İnsanlar metrobüsle, dolmuşla, vapurla, trenle işlere gidiyor. 11'e 11 oynanan maçın koronavirüs bulaştırma ihtimali mi yüksek, vapurlarda, metrobüslerde 50 kişinin yan yana durduğu yerde virüs bulaşma ihtimali mi yüksek? Bu hokkabazlık.

"SOSYAL ANLAMDA OLUMLU"

Covid-19 yeni mutasyona uğramış bir virüs ama hep vardı dünyada. Maçların seyirci olarak devamını, sosyal anlamda olumlu buluyorum. Kafeterya, pastane, meyhane, AVM, sular idaresi, elektrik idaresi, İETT, metrobüs, tren seferleri, kitle ulaşım araçları... Kapatabiliyor musun?

"MAÇLAR ERTELENMEMELİ"

Ligler ertelenmemeli. Maçların seyircisiz oynanmasından yanayım bence ertelenmemeli

"3 GÜN ÖNCE PARTİ"

Muslera sen beyefendi bir çocuksun. Muslera'nın yaptığı... Sadece 3 gece önce, Muslera'nın ufacık bir çocuğu ve Muslera'nın hanımı, 40-50 kişinin katıldığı bir davetteydi. Muslera, 50 kişilik kapalı bir odada, muhtemelen sigara ve alkol olabilir, beni ilgilendirmez. Herkesin birbirini öptüğü, nefes aldığı, kadının, kızın olduğu, herkesin nefes aldığı bir odada parti veriyorsun. 3 gün önce diyorum, 53 gün önce değil. Madem bu kadar tırsıyordun, hanımın, çocuğun, 50 kişiyle, doğum günü partisini neden yaptın?

"BIRAKIN BU İŞLERİ"

Korona dün çıkmadı. Dünyada Çin'den sonra Avrupa'ya ve İran'a gelişin 1 aylık mazisi var. Konuklar var, davetliler var, bunu yapıyorsun, koronadan korkmuyorsun, açık havada maç yapıyorsun... Bırakın bu işleri.

Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Ahmet Çakar, Muslera'ya tepki gösterdi: Madem bu kadar korkuyordun, neden 50 kişiyle parti yaptın?
Etiketler : Fernando Muslera, Fatih Terim, Galatasaray, Ahmet Çakar, Spor

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Yorumlar (2)
HAHA MUSLERA:maçı yenselerdi seyircili seyircisiz yendik derdi. yenemeyin de abudık gubudil twist twist oldu hemen. Cimbom Ağlama :))
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DİLENCİ SAADET TEYZENİZ:Maksat ligler ertelensin 1 hafta herkese izin verilsin tatil yapılsın ülkelerinde
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