18 Aralık 2018, 09:21
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Ahmet Çakar, Şampiyonluk Favorisini Belirledi: Başakşehir'den Kimse Şampiyonluğu Alamaz

Futbol yorumcusu Ahmet Çakar, "Bu sezonun şampiyonu belli. Başakşehir ligi 1. bitirir, Trabzonspor ile Beşiktaş ikincilik için yarışır." dedi.

Futbol yorumculuğu yapan eski hakem Ahmet Çakar, sezon sonunda şampiyonluk ipini Başakşehir'in göğüsleyeceğini iddia etti. Beşiktaş- Trabzonspor maçı sonrası Beyaz TV'de şampiyonluk yarışıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Çakar, şunları söyledi:

"BAŞAKŞEHİR'DEN ŞAMPİYONLUĞU KİMSE ALAMAZ"

"2018-19 sezonunun şampiyonu bellidir. Başakşehir ligi birinci bitirir, Trabzonspor ve Beşiktaş ikincilik için yarışır. Bu yarışta da Trabzonspor şanslıdır. Başakşehir'den bu sezon kimse şampiyonluğu alamaz. Başakşehir'in şampiyonluğu kaybetmesi için birkaç futbolcusunun uzaya gitmesi lazım. Başakşehir'in Süper Lig'deki şampiyonluğu Juventus ve PSG'nin şampiyonluğu kadar nettir."

Beşiktaş,Trabzonspor,Ahmet Çakar,Başakşehir

YORUMLAR (20)
ANDSMERO : PUAN TABLOSUNA TERSTEN BAKMAYA DEVAM CANLARIM BENİM
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KOCA KURT: derenin altında daha cok su akar daha şikeli maçlar başlamadı
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ANDSMERO : ŞU BUNAGIDA EKRANLARA ÇIKARMASINLAR
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ANDSMERO : FENEVİN HEVESİNİ KURSAGINDA BIRAKAN ERZURUMSPORU TEBRİK EDIYORUM HAYALLER ERSUN HAYATLAR ŞİFO MEHMET
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TAHMİN: 1. GS, 2. BJK, 3. TS, 4. BŞK
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