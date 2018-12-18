Ahmet Çakar, Şampiyonluk Favorisini Belirledi: Başakşehir'den Kimse Şampiyonluğu Alamaz

Futbol yorumculuğu yapan eski hakem Ahmet Çakar, sezon sonunda şampiyonluk ipini Başakşehir'in göğüsleyeceğini iddia etti. Beşiktaş- Trabzonspor maçı sonrası Beyaz TV'de şampiyonluk yarışıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Çakar, şunları söyledi:

"BAŞAKŞEHİR'DEN ŞAMPİYONLUĞU KİMSE ALAMAZ"

"2018-19 sezonunun şampiyonu bellidir. Başakşehir ligi birinci bitirir, Trabzonspor ve Beşiktaş ikincilik için yarışır. Bu yarışta da Trabzonspor şanslıdır. Başakşehir'den bu sezon kimse şampiyonluğu alamaz. Başakşehir'in şampiyonluğu kaybetmesi için birkaç futbolcusunun uzaya gitmesi lazım. Başakşehir'in Süper Lig'deki şampiyonluğu Juventus ve PSG'nin şampiyonluğu kadar nettir."