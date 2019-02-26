Ahmet Çakar: Şenol Güneş'i İkinci Yarı İçin Kınıyorum

Spor Toto Süper Ligin 23. haftasının kapanış maçında Beşiktaş, derbi maçta Fenerbahçe'yi Vodafone Park'ta konuk etti. Mücadele 3-3 beraberlikle sonuçlandı. Beşiktaş'ın gollerini 10. dakikada Gökhan Gönül, 18 ve 45+2. dakikada Burak Yılmaz kaydetti. Fenerbahçe'nin golleri ise 55. dakikada Zajc, 62. dakikada Sadık Çiftpınar ve 67. dakikada Hasan Ali Kaldırım'dan geldi.

"İKİNCİ YARIDA BEŞİKTAŞ DİYE BİR TAKIM YOKTU"

Beyaz TV yorumcusu Ahmet Çakar, derbi maçı değerlendirdi. Çakar, "Devre 3-0 bittiği an tüm Beşiktaş taraftarları 4 ve 5 olur mu diyordu. Fenerbahçe çok büyük bir kulüptür. İkinci yarıda Beşiktaş diye bir takım yoktu. Dirar sahanın yıldızıydı. Valbuena da öyle. Şenol Güneş'i ikinci yarı için kınıyorum. Fenerbahçe'ye topu verdi." diye konuştu.

"FENERBAHÇE SEZONU KAZANDI"

Çakar, " Şenol Güneş'e çok ciddi bir eleştiri getiriyorum. Topu vererek oynadı. Topu verirsen zaten böyle olur. Bu derbi çok önemli. Beşiktaş, şampiyonluğu kaybetti. Fenerbahçe bu gece uçurumun dibinden döndü. Fenerbahçe 1 puan değil, sezonu kazandı." dedi.