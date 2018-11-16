Ahmet Çakı: "4. Çeyrekteki İki Üçlük Direncimizi Kırdı"

Basketbolda THY Avrupa
Ligi 7. hafta karşılaşmasında konuk ettiği AX Armani Exchange Olimpia Milan
'a 98-92 yenilen Darüşşafaka Tekfen
'de başantrenör Ahmet Çakı
, kazanabilecekleri bir maçı kaybettikleri için üzgün olduğunu söyledi.
Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Çakı, maça savunmada iyi başlayamadıklarını belirterek, "İkinci periyodun son 5 dakikasında oyuna hakim olduk ve farkı kapattık. Üçüncü çeyrekte savunmada iyiydik ve ilk kez öne geçtik. Dördüncü çeyreğin başında yediğimiz iki üçlük direncimizi kırdı. Kazanamadığımız için üzgünüz." ifadelerini kullandı.
Sahalarında kazanabilecekleri bir maçı kaybettiklerine dikkati çeken Çakı, "THY Avrupa Ligi tecrübeli takımlar ve oyuncuların bulunduğu bir lig. Biz de bu maçtan tecrübeler edinip önümüzdeki maçlarda kullanacağız." diye konuştu.
Pianigiani: "Maç boyunca iyi işler yaptık" AX Armani Exchange Olimpia Milan Başantrenörü Simone Pianigiani, zorlanmalarına karşın kazandıkları için mutlu olduklarını belirtti.
Zor bir maç olduğunu aktaran Pianigiani, "Kazandığımız için çok mutluyum. Zor bir atmosferde oynayacağımızı biliyorduk. Rakibimiz iyi bir mücadele ortaya koydu. Maç boyunca iyi işler yaptık. Boş şutlar bulduk. Bu, bize çok yardımcı oldu." şeklinde konuştu.
Darüşşafaka Tekfen'e oyuna ortak olmaları için çok fazla şans tanıdıklarını anlatan İtalyan başantrenör, "İlk yarının sonunda fark 5 sayıydı ve bu istediğimiz fark değildi. Farkı açamadık. Üçüncü çeyrekte bizi durdurdular ve öne geçtiler. Son periyotta savunmada iyiydik. Kısa forvetteki eksikleri iyi tamamladık. Oyuncularımın reaksiyonunu beğendim. Oyuncularımla gurur duyuyorum." değerlendirmesinde bulundu.
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