Ahmet Çakı: "Üçüncü Çeyrekte Maçı Kaybettik"

THY Avrupa
Ligi'nin 9. haftasında oynanan Türk derbisinde sahasında Anadolu Efes
'e 93-88 yenilen Darüşşafaka Tekfen
'in başantrenörü Ahmet Çakı
, üçüncü çeyrekte yaptıkları hataların maçı kaybetmelerine neden olduğunu söyledi.
"Üçüncü çeyrekte yaptığımız hatalar maçı kaybetmemize neden oldu"
Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Çakı, karşılaşmaya iyi başladıklarını kaydederek, "İkinci çeyrekte Anadolu Efes bizi zorlamaya başladı ve ilk yarıya 4 sayı önde girdik. Üçüncü çeyreğe çok kötü başladık ve çok fazla top kaybı yaptık. Anadolu Efes dış oyuncuları kalitelerini gösterdi. Beaubois, attığı üç sayılık basketlerle fark yarattı. Son çeyrekte çok iyi savaştık farkı iki sayıya kadar düşürdük. Maçın sonunu Anadolu Efes daha iyi oynadı. Üçüncü çeyrekte yaptığımız hatalar maçı kaybetmemize neden oldu. Kazanacak kadar tecrübeyi ve aklı ortaya koyamadık." değerlendirmesinde bulundu.
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