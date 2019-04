Ahmet Can Kayacı Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP KIRKLARELİ belediye başkan adayı Ahmet Can Kayacı oldu. BTP adayı Ahmet Can Kayacı, KIRKLARELİ belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? KIRKLARELİ belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan BTP KIRKLARELİ belediye başkan adayı Ahmet Can Kayacı ile ilgili seçim sonuçları ve KIRKLARELİ belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. BTP KIRKLARELİ belediye başkan adayı Ahmet Can Kayacı oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte KIRKLARELİ belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. KIRKLARELİ aday yarışı ve KIRKLARELİ seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

KIRKLARELİ Seçim Bilgileri

KIRKLARELİ belediyesi için toplam sandık sayısının 170 olduğu belirlendi.

KIRKLARELİ belediyesi için açılan sandık sayısının ise 169 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

KIRKLARELİ belediyesi için katılım oranının ise % 85,04 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

KIRKLARELİ toplam seçmen sayısının ise 55.870 olduğu belirlendi.

KIRKLARELİ belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 47.514 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

BTP KIRKLARELİ Belediye Başkan Adayı Ahmet Can Kayacı Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP KIRKLARELİ belediye başkan adayı olarak gösterilen Ahmet Can Kayacı, KIRKLARELİ yarışında % 2,71 oranında aldığı oy ile 4'nci oldu. Ahmet Can Kayacı toplamda 1.241 adet oy sayısına ulaştı.

BTP KIRKLARELİ belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.