Ahmet Celal Urun Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP AĞRI ELEŞKİRT belediye başkan adayı olan Ahmet Celal Urun isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. AĞRI ELEŞKİRT ilçesinde toplam 8 aday ile yarışan Ahmet Celal Urun isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP AĞRI ELEŞKİRT adayı Ahmet Celal Urun kimdir? BTP AĞRI ELEŞKİRT adayı Ahmet Celal Urun yüzde kaç oy aldı?

Ahmet Celal Urun Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP AĞRI ELEŞKİRT belediye başkan adayı olarak gösterilen Ahmet Celal Urun ELEŞKİRT ilçesinde % 0,38 oranında oy almıştır. ELEŞKİRT ilçesinde % 0,38 oranında oy olan Ahmet Celal Urun adlı BTP adayı toplamda 18 adet oy sayısına ulaştı.

AĞRI ELEŞKİRT ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.