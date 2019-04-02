Ahmet Çelik Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Bağımsız GAZİANTEP NİZİP belediye başkan adayı olan Ahmet Çelik isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. GAZİANTEP NİZİP ilçesinde toplam 8 aday ile yarışan Ahmet Çelik isimli Bağımsız adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde Bağımsız GAZİANTEP NİZİP adayı Ahmet Çelik kimdir? Bağımsız GAZİANTEP NİZİP adayı Ahmet Çelik yüzde kaç oy aldı?

Ahmet Çelik Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Bağımsız GAZİANTEP NİZİP belediye başkan adayı olarak gösterilen Ahmet Çelik NİZİP ilçesinde % 0,51 oranında oy almıştır. NİZİP ilçesinde % 0,51 oranında oy olan Ahmet Çelik adlı Bağımsız adayı toplamda 357 adet oy sayısına ulaştı.

Ahmet Çelik Kimdir?

Çelik, Bitlis'in Mutki ilçesine bağlı Erler köyünde 1959 yılında doğdu.

İlk ve ortaöğrenimini Bitlis'te tamamladı. Ticaret ile uğraşan Çelik, Anadolu Üniversitesi Yerel Yönetimler Bölümünü okudu. Milli Selamet Partisi, Refah Partisi ve Fazilet Partisi'nde çeşitli görevlerde bulundu. 1999 yılında yapılan yerel yönetim seçimlerinde Fazilet Partisi'nden il genel meclis üyeliğine seçildi. AK Parti'nin ilk üyelerinden olan Çelik, 22. dönem milletvekili seçimlerinde AK Parti Bitlis milletvekili adayı olarak seçimlere girdi.

2004 yılında AK Parti'den il genel meclis üyeliğine seçildi. 2005 ve 2009 yıllarında Bitlis İl Genel Meclis Başkanlığı görevini yürüttü. 2004-2009 yılları arasında Vilayetler Hizmet Birliği Yönetim Kurulu üyeliğine seçilerek çeşitli görevlerde hizmet etmiştir. Çelik, evli ve 8 çocuk babasıdır.



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