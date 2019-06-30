30.06.2019 18:41
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Ahmet Çelik: "Yüreği erkeklerden daha büyük olan dişi safkanla kazandım"

- Ahmet Çelik: "Yüreği erkeklerden daha büyük olan dişi safkanla kazandım"İSTANBUL - 93. Gazi Koşusu'nu The Last Romance adlı safkan ile kazanan jokey Ahmet Çelik, "Yüreği erkeklerden daha büyük olan dişi bir safkanla yarışı kazandım. Bu duygu anlatılamaz" dedi.

- Ahmet Çelik : "Yüreği erkeklerden daha büyük olan dişi safkanla kazandım"
İSTANBUL - 93. Gazi Koşusu 'nu The Last Romance adlı safkan ile kazanan jokey Ahmet Çelik, "Yüreği erkeklerden daha büyük olan dişi bir safkanla yarışı kazandım. Bu duygu anlatılamaz" dedi.
93. Gazi Koşusu'nu The Last Romance atlı safkan ile kazanan ve üst üste 5. zaferine ulaşan jokey Ahmet Çelik, yarış sonrası değerlendirmelerde bulundu. Bindiği atın yüreğine dikkat çeken Çelik, "Yüreği erkeklerden daha büyük olan dişi bir safkanla yarışı kazandım. Bu duygu anlatılamaz. 4 sene üst üste kazandım bu sene 5. Zaferine ulaştım" dedi. Çelik, '10. zafer gelir mi?' sorusuna ise şu yanıtı verdi:
"Bu işler kısmet. Efsane jokeyler var. Zor bir başarı. Olursa da olur."Ahmet Çelik: Yüreği erkeklerden daha büyük olan dişi safkanla kazandım
Kaynak: İHA
Gazi Koşusu , Ahmet Çelik , Spor

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