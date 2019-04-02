Ahmet Çevik Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde HDP Diyarbakır Hazro belediye başkan adayı olan Ahmet Çevik isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. Diyarbakır Hazro ilçesinde toplam 5 aday ile yarışan Ahmet Çevik isimli HDP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde HDP Diyarbakır Hazro adayı Ahmet Çevik kimdir? HDP Diyarbakır Hazro adayı Ahmet Çevik yüzde kaç oy aldı?

Ahmet Çevik Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde HDP Diyarbakır Hazro belediye başkan adayı olarak gösterilen Ahmet Çevik Hazro ilçesinde % 52,61 oranında oy almıştır. Hazro ilçesinde % 52,61 oranında oy olan Ahmet Çevik adlı HDP adayı toplamda 3.856 adet oy sayısına ulaştı.

Ahmet Çevik Kimdir?

1964 yılında Hazro'nun Dadaş köyünde dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Hazro'da tamamladı. DBP ilçe yönetiminde görev alan Çevik evli ve 7 çocuk babasıdır.

Diyarbakır Hazro ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.