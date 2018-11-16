16 Kasım 2018, 15:20
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Ahmet Cihat Kumuşoğlu: 'Büyütülecek Sıkıntımız Yok'

Ahmet Cihat Kumuşoğlu:

Beşiktaş Kulübü Basketboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Cihat Kumuşoğlu, her kulüpte olduğu gibi siyah-beyazlı kulüpte de ekonomik sıkıntıların yaşandığını ancak bunu çözdüklerini söyledi.

Kumuşoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, basketbolda sadece  ekonomik konularla gündeme gelmelerinin kendilerini üzdüğünü belirterek, "Diğer  takımlardan ayrıştığımız bir şey yok, bu işleri çözmeye çalışıyoruz, çözüyoruz.  Zaman zaman olan şeyler." dedi.
Oyunculara ödemeleri her ay gerçekleştirdiklerini belirten Kumuşoğlu,  "Konuyu ödeme noktasına da indirgemek bizi üzüyor. Burada önemli olan konulardan  biri en fazla Türk oyuncuyu bizim oynatmamız. Ömer Utku Al, genç takım  seviyesinde ama ligde 15-20 dakika süreler alıyor. Samet Geyik ve Kenan Sipahi de  yerli oyuncular olarak önemli süreler alıyorlar. Yerlilerden en çok verim alan  biziz." ifadelerini kullandı.
Ödemeler konusundaki sıkıntının bir kez olduğunu kaydeden Kumuşoğlu,  "Büyütülecek sıkıntımız yok. Sorunları çözeceğiz. Ödemelerimizi yapıyoruz."  değerlendirmesinde bulundu.
"Daima en büyük başarıyı hedefliyoruz"
Kumuşoğlu, Beşiktaş olarak her zaman en büyük başarıları  hedeflediklerini vurguladı.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş Sompo Japan'ın çok iyi  gittiğini anlatan Kumuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Ligde iki mağlubiyetimiz var. Türk Telekom'a ve Fenerbahçe'ye mağlup  olduk. İki yenilgiyi de deplasmanda aldık. Dusko Ivanovic gibi Avrupa'nın en iyi  10 hocasından birini getirdik. Kendisi hem iyi oyuncuydu hem iyi bir antrenör,  kariyerli bir isim. Çok çalışkan. Herkes tarafından tanınan bir isim. Daima en  büyük başarıyı hedefliyoruz."
"Kadınlarda da iddialıyız"
Ahmet Cihat Kumuşoğlu, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde de iddialı  olduklarını söyledi.
Ligdeki 5 maçta sadece bir mağlubiyet aldıklarına dikkati çeken  Kumuşoğlu, "Ligde çok iyi konumdayız. Beş maçın dördünü kazandık. Erkeklerde de  kadınlarda da aldığımız yenilgilerdeki şanssızlığımız, Avrupa maçlarının ardından  uzun seyahatler sonrası deplasman mücadelesine çıkmak oldu. Kadınlarda da  iddialıyız." şeklinde konuştu.
"Altyapılarda muazzam atılımlar yaptık"
Kumuşoğlu, altyapılarda da önemli çalışmalar yaptıklarını ve bunların  sonucunu aldıklarını ifade etti.
Kadın takımında altyapıdan çok sayıda oyuncunun yer aldığını  vurgulayan Kumuşoğlu, " Bahar Çağlar, Esra Erden Atacan ve yabancılar dışındaki  oyuncuların çoğu altyapıdan gelen isimler. Altyapılarda muazzam atılımlar yaptık.  Bunu sosyal bir sorumluluk olarak görüyoruz. Gençlerimize imkan veriyoruz."  diyerek sözlerini tamamladı.
  
Kenan Sipahi,Genç,Beşiktaş

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