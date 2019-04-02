Ahmet Çınar Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde TKP MANİSA büyükşehir belediye başkan adayı Ahmet Çınar oldu. TKP adayı Ahmet Çınar, MANİSA büyükşehir belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? MANİSA büyükşehir belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan TKP MANİSA büyükşehir belediye başkan adayı Ahmet Çınar ile ilgili seçim sonuçları ve MANİSA büyükşehir belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. TKP MANİSA büyükşehir belediye başkan adayı Ahmet Çınar oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte MANİSA büyükşehir belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. MANİSA aday yarışı ve MANİSA seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

MANİSA Seçim Bilgileri

MANİSA büyükşehir belediyesi için toplam sandık sayısının 3.674 olduğu belirlendi.

MANİSA büyükşehir belediyesi için açılan sandık sayısının ise 3.674 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

MANİSA büyükşehir belediyesi için katılım oranının ise % 88,53 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

MANİSA büyükşehir toplam seçmen sayısının ise 1.054.034 olduğu belirlendi.

MANİSA büyükşehir belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 933.160 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

TKP MANİSA Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Çınar Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde TKP MANİSA büyükşehir belediye başkan adayı olarak gösterilen Ahmet Çınar, MANİSA yarışında % 0,33 oranında aldığı oy ile 9'nci oldu. Ahmet Çınar toplamda 2.891 adet oy sayısına ulaştı.

Ahmet Çınar Kimdir?

Manisa'da doğdu. Ali Rıza Çevik İlkokulu ve ardından Manisa İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümünde eğitim gördü. Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetiminden mezun oldu.

Çeşitli gazete, dergi, haber ajansı, televizyon ve radyolarda çalıştı. 2008-2011 yılları arasında soL Haber Portalı'nda "Manisa Yazıları" başlıklı analiz yazıları yazdı. Halen soL Haber Portalı'nda gazetecilik yapıyor.

Ahmet Çınar, 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde TKP'den Manisa Belediye Başkan Adayı oldu.

TKP MANİSA büyükşehir belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.