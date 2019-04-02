Ahmet Çokbekler Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP KAHRAMANMARAŞ GÖKSUN belediye başkan adayı olan Ahmet Çokbekler isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. KAHRAMANMARAŞ GÖKSUN ilçesinde toplam 5 aday ile yarışan Ahmet Çokbekler isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP KAHRAMANMARAŞ GÖKSUN adayı Ahmet Çokbekler kimdir? BTP KAHRAMANMARAŞ GÖKSUN adayı Ahmet Çokbekler yüzde kaç oy aldı?

Ahmet Çokbekler Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP KAHRAMANMARAŞ GÖKSUN belediye başkan adayı olarak gösterilen Ahmet Çokbekler GÖKSUN ilçesinde % 0,62 oranında oy almıştır. GÖKSUN ilçesinde % 0,62 oranında oy olan Ahmet Çokbekler adlı BTP adayı toplamda 205 adet oy sayısına ulaştı.

KAHRAMANMARAŞ GÖKSUN ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.