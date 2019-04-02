Ahmet Cülen Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Bağımsız MANİSA GÖLMARMARA belediye başkan adayı olan Ahmet Cülen isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. MANİSA GÖLMARMARA ilçesinde toplam 6 aday ile yarışan Ahmet Cülen isimli Bağımsız adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde Bağımsız MANİSA GÖLMARMARA adayı Ahmet Cülen kimdir? Bağımsız MANİSA GÖLMARMARA adayı Ahmet Cülen yüzde kaç oy aldı?

Ahmet Cülen Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Bağımsız MANİSA GÖLMARMARA belediye başkan adayı olarak gösterilen Ahmet Cülen GÖLMARMARA ilçesinde % 0,73 oranında oy almıştır. GÖLMARMARA ilçesinde % 0,73 oranında oy olan Ahmet Cülen adlı Bağımsız adayı toplamda 74 adet oy sayısına ulaştı.

MANİSA GÖLMARMARA ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.