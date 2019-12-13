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Ahmet Davutoğlu'nun partisinden diğer partilere emojili mesaj

Ahmet Davutoğlu'nun kuruluşunu resmen ilan ettiği Gelecek Partisi'nin sosyal medya hesabından atılan emojili tweet dikkati çekti. Diğer partilerin etiketlendiği tweet, Davutoğlu'nun bugün yaptığı konuşmadan kısa bir süre sonra paylaşıldı.

13.12.2019 13:46 | Son Güncelleme: 13.12.2019 14:38

Gelecek Partisi'nin kuruluş başvurusunu dün İçişleri Bakanlığına yapan Ahmet Davutoğlu, bugün 'da Bilkent Otel'de tanıtım toplantısı düzenledi.

"MİLLETİMİZİN VE TARİHİMİZİN ÖNÜNDEYİZ"

Gelecek Partisi Genel Başkanı olarak ilk konuşmasını yapan Davutoğlu "Arkadaşlarımızla birlikte tarihin ve milletimizin önündeyiz. Bütün baskılara ve oluşturulmaya çalışılan korku atmosferine rağmen ülkemize müreffeh bir gelecek çizmek için bir araya geldik" dedi.

DİĞER PARTİLERE EMOJİLİ MESAJ

Davutoğlu'nun konuşmasının ardından partinin sosyal medya hesabından paylaşılan tweet dikkati çekti. AK Parti, CHP, İYİ Parti, MHP, HDP, ve SP'nin sosyal medyaları etiketlenerek, güneş gözlüklü gülen surat emojisi konuldu.

İşte o paylaşım;

Gelecek Partisi logo ve sloganı nedir? Gelecek Partisi Kurucular KuruluGelecek Partisi logo ve sloganı nedir? Gelecek Partisi Kurucular Kurulu

Ahmet Davutoğlu'nun partisinden diğer partilere emojili mesaj

Gelecek Partisi, Ahmet Davutoğlu, Ankara, Politika, Güncel


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