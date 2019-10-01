Ahmet Davuoğlu, eski BDP İstanbul Milletvekili Ufuk Uras ile görüştü

EskiBarış ve Demokrasi Partisi (BDP) İstanbul Milletvekili ve Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi Üyesi Ufuk Uras, AK Parti'den istifa ederek yeni parti çalışmalarına başlayan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile görüştüğünü duyurdu.

3 SAAT GÖRÜŞTÜLER

Davutoğlu ile 3 saate yakın bir görüşme gerçekleştiğini söyleyen Uras, Davutoğlu'nun kendisi için kitap imzaladığını ifade etti. "Lütfettiler kitaplarını imzaladılar" diyen Uras, Davutoğlu'nun imzaladığı kitapları paylaştı. Davutoğlu'nun kitapları, "Değerli dostum Ufuk Uras'a" diye imzaladığı görüldü.

?Uras, görüşmede Ahmet Davutoğlu'nun kitaplarını imzalayarak kendisine verdiğini de belirtti.

"DAVUTOĞLU, YENİ PARTİYE KATILMA ÇAĞRISI YAPMADI"

Uras, söz konusu paylaşımlarına Independent Türkçe'ye verdiği demeçle açıklık getirdi. Davutoğlu'nun kendisine yeni partiye katılma çağrısı yapmadığını belirten Uras, söz konusu görüşmesinin partisinin genel başkanının bilgisi dahilinde gerçekleştiğini ifade etti.

UFUK URAS KİMDİR?

Mehmet Ufuk Uras (d. 4 Ocak 1959, Üsküdar), Türk siyasetçi, 2007 genel seçimlerinde bağımsız olarak, İstanbul 1. Bölge'den Türkiye Büyük Millet Meclisi 23. Dönem, üyeliğine seçilmiş, bu dönem boyunca Özgürlük ve Dayanışma Partisi (ÖDP) ve Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) üyesi olmuştur.

Aslen Sivas Divriğilidir.[kaynak belirtilmeli] Kadıköy Anadolu Lisesi'nden sonra İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde lisans, yüksek lisans ve doktora öğrenimini tamamladı.

Milletvekili seçilene kadar İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde yardımcı doçent doktor olarak görev yapmıştır.

İktisat Dergisi Genel Yayın Yönetmenliği, İktisat Fakültesi Mezunlar Cemiyeti (İFMC), ÖES genel başkanlığı yaptı. "ÖDP Söyleşileri", "İdeolojilerin Sonu mu?" (Marksist Araştırmaları Destek Ödülü), "Sezgiciliğin Sonu mu?", "Başka Bir Siyaset Mümkün", "Kurtuluş Savaşında Sol", "Siyaset Yazıları" ve "Alternatif Siyaset Arayışları" "Sokaktan Parlamentoya" "Söz Meclisten Dışarı" ve "Meclis Notları" adlı on kitabı bulunmaktadır.

22 Temmuz 2007 genel seçimlerinde İstanbul 1. Bölge'den bağımsız milletvekili adayı olmuştur. 17 Haziran 2007 günü Haydarpaşa'da, adaylığıyla ilgili yaptığı basın açıklaması sırasında, Gençay Gürsoy, Genco Erkal, Şanar Yurdatapan, Zeynep Tanbay ve Kerem Kabadayı gibi isimler de, kendisine destek vermiştir.

22 Temmuz 2007 genel seçimleri sonucu %3.85 oranında 81.486 oy alarak[4] İstanbul 1. Bölge'den bağımsız milletvekili olarak 23. dönem meclisine girmiştir.

1 Ağustos 2007 tarihinde ÖDP'ye tekrar asil üye olarak kabul edilmiş,11 Şubat 2008'de yapılan 5. Olağan Kongresi'nde tekrar Özgürlük ve Dayanışma Partisi Genel başkanlığına seçilmiştir.

1 Şubat 2009 tarihinde yapılan kongrede Genel Başkanlık seçimini kaybetmiş yerine Hayri Kozanoğlu seçilmiştir.

17 Haziran 2009 tarihinde, partinin dar grupçu bir anlayışa kaydığı düşüncesi ve sol siyasetin daha geniş bir yelpazeye ulaşması iddiasıyla bir grup arkadaşıyla Özgürlük ve Dayanışma Partisi'nden istifa etmiştir.ÖDP'den ayrılışıyla birlikte Eşitlik ve Demokrasi Partisi kuruluş sürecine katılmıştır.

DTP'nin 19 kişiye düşüp grupsuz kalmasından sonra, Kürt sorununun parlamentoda çözülmesi gerektiğini iddia ederek Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) grubuna katıldı. Ufuk Uras, seçim sürecinde, kuruluş çağrısını yaptığı Eşitlik ve Demokrasi Partisi'ne üye olmuştur. 25 Kasım 2012'de kurulan Yeşiller ve Sol Gelecek Partisinin kurucularından ve PM üyesidir.