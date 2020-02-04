Haberler » Politika » Erdoğan'ın dolandırıcılık ithamına ilişkin Davutoğlu'ndan itiraf: Hayat boyu duyduğum en büyük hüzün - Haberler

Erdoğan'ın dolandırıcılık ithamına ilişkin Davutoğlu'ndan itiraf: Hayat boyu duyduğum en büyük hüzün

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu katıldığı televizyon programında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şehir Üniversitesi üzerinden bulunduğu 'dolandırıcılık' ithamı için, "Hayat boyu duyduğum en büyük hüzün Erdoğan'ın hakkımdaki dolandırıcılık ithamı oldu" ifadelerini kullandı.

04.02.2020 11:25 | Son Güncelleme: 04.02.2020 12:03

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Fox TV'de İsmail Küçükkaya'nın sunduğu Çalar Saat programına konuk oldu. Gündeme dair bir çok konuyu değerlendiren Davutoğlu'na, Recep Tayyip Erdoğan'ın Şehir Üniversitesi üzerinden Davutoğlu ve eski iki bakan hakkındaki 'dolandırıcılık' ithamı da soruldu.

"HAYAT BOYU DUYDUĞUM EN BÜYÜK HÜZÜN"

Davutoğlu, Erdoğan'ın ithamı için, "Hayat boyu duyduğum en büyük hüzün Erdoğan'ın hakkımdaki dolandırıcılık ithamı oldu. Şehir Üniversitesi arsasının tahsisi de Sayın Cumhurbaşkanı, Başbakan iken yapılmıştır. Ortada hiçbir hukuksuzluk yoktur. Varsa hukuksuzluk hukuki süreç başlatılmalıdır. Bir hukuksuzluk var o da şu; Türkiye'nin en değerli üniversitelerinden birine siyasi bir cezalandırma aracı olarak görülerek baskı yapıp tasfiye etmeye çalışmak en büyük hukuksuzluktur. Vakfa kayyum atanması Osmanlı tarihi de dahil Andolu'da vakıf geleceğine yapılan en büyük darbedir" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'ne (TMMOB) bağlı Mimarlar Odası'nın, Şehir Üniversitesi'ne bağlı İstanbul Kartal'daki eski TEKEL arazisinin devriyle ilgili açtığı davalar zincirinde son olarak Danıştay, bedelsiz arazi devri gerekçesiyle yürütmeyi durdurma kararı almıştı.

Üniversitenin bu araziyi ipotek gösterip Halkbank'tan kredi almış olması nedeniyle Halkbank, Danıştay'ın kararına da dayanarak önce üniversitenin kredi teminatlarını durdurdu sonra da tüm bankalardaki varlıklarına tedbir koymuştu.

ERDOĞAN'DAN DOLANDIRICILIK İTHAMI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7 Aralık günü yaptığı açıklamada İstanbul Şehir Üniversitesi'ni kastederek, "Bunlar Halk Bankası'nı dolandırmaya çalıştı" demişti.

Şehir ÜniversitesiŞehir Üniversitesi'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt: Halkbank kredisi kampüs inşaatına harcandı

Şehir Üniversitesi polemiği büyüyor! Ahmet Davutoğlu ve ekibi mal varlıklarını açıklayacakŞehir Üniversitesi polemiği büyüyor! Ahmet Davutoğlu ve ekibi mal varlıklarını açıklayacak

Ahmet DavutoğluAhmet Davutoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İstanbul Şehir Üniversitesi yanıtı

Şehir Üniversitesi tartışması büyüyor! Selçuk ÖzdağŞehir Üniversitesi tartışması büyüyor! Selçuk Özdağ'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı: Bankalara talimat vermeli

Erdoğan'ın dolandırıcılık ithamına ilişkin Davutoğlu'ndan itiraf: Hayat boyu duyduğum en büyük hüzün

Recep Tayyip Erdoğan, Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı, Politika, Güncel


Politika

Son Dakika Haberleri

12:08  1917 filmi konusu nedir? 1917 oyuncuları ve 1917 özeti!
12:06  OPEC (Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü) nedir? OPEC ülkeleri ve merkezi
11:16  Dünya Kanser Günü ne zaman? Dünya Kanser Günü nedir?
11:10  Güneş Tecelli kimdir? Eski TRT spikeri Güneş Tecelli hayatı ve biyografisi!
10:53  Sevgililer günü ne zaman? Sevgililer günü nedir? Sevgililer günü tarihçesi
4.02.2020 12:28:16