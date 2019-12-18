Ahmet Davutoğlu: Cumhurbaşkanlığı referandumuna muhalefet ettim, o dönem bunu anlatacak televizyon kanalı bulamadım

Eski Başbakan ve Gelecek Partisi Kurucu Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, bu akşam düzenlenen Taksim Toplantıları "Gelecek Vizyonu" konuşmasında Cumhurbaşkanlığı referandumu olarak bilinen 2017 Referandumuna muhalefet ettiğini, eleştirilerini kamuoyuna açıklamak istediğini ancak o dönem bunu anlatacak televizyon kanalı bulamadığını söyledi.

AK Parti'den istifa ederek Gelecek Partisi adıyla yeni bir siyasi sürece dahil olan Ahmet Davutoğlu, İstanbul'da katıldığı bir toplantıda açıklamalarda bulundu.

"BU İLK DEFA BURADA SÖYLÜYORUM"

"Anayasal sistemimiz baştan aşağıya yenilenmek zorunda" diyen Ahmet Davutoğlu devamında şunları söyledi:

"2017 referandumuna haklı olarak eleştirenler var 'madem o zaman karşıydınız neden bunu açıklamadınız' diye.O zaman bu itirazların hepsini Sayın Cumhurbaşkanına o zaman Sayın Başbakana yazılı olarak da sözlü olarak da verdim.O günlerde bunu da ilk defa burada söylüyorum; o günlerde bizi televizyona çıkarıp da bu konuları paylaşacak tek bir televizyon programı çıkmadı."