Ahmet Davutoğlu, infaz düzenlemesini örtülü af olarak değerlendirdi

Dün gece Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren ve 90 bine yakın kişinin yararlanacağı infaz düzenlemesiyle ilgili konuşan Ahmet Davutoğlu "İktidar, daha önce Sayın Bahçeli'nin söz verdiği affı çıkarmak ama buna 'af' dememek için genel af yoluna gitmedi. Yararlanacak kişiler noktasında seçici davrandı" dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, FOX TV'de İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat programına katıldı. Davutoğlu programda yasalaşan ve cezaevinden tahliyeleri başlatan infaz düzenlemesi hakkında da da konuştu.

"KORONAVİRÜS RİSK GRUBUNDA OLANLAR ÇIKABİLİRDİ"

Davutoğlu, şunları söyledi "Hukuk tekniği bakımından ciddi bir hata ve anayasal by-pass var. 3 ihtimal var. Koronavirüs nedeniyle infaz düzenlemesi yapılması zaruriydi ama bu iş koronavirüs nedeniyle yapılıyorsa risk grubunda olan herkese ayrım yapmaksızın aynı uygulamayı yapmak lazım ki içeridekileri de dışarıdakileri de koruyabilesiniz. Kimse buna bir şey demezdi çünkü insani bir durum.

"BAHÇELİ'NİN SÖZ VERDİĞİ AF ÇIKARILDI"

İkinci ihtimal; genel af çıkarabilirdiniz ama genel af çıkaracaksanız bunun da usulü belli. Nitelikli çoğunluk, 5'te 3 gerekiyor. İktidar daha önce Sayın Bahçeli'nin söz verdiği affı çıkarmak ama buna af dememek için genel af çıkarma yoluna gitmedi. Genel af çıkarsa muhalefet de devreye girecekti ve toplumsal mutabakatla bir şey çıkmak zorunda kalacaktı.

"BU ÇIKAN ÖRTÜLÜ AFLA BAZILARINA 'SEN ÇIKMAYACAKSIN' DENİLDİ"

İnfaz yasası adı altında örtülü bir af çıkartıldı. Bu tür politikalarda en tehlikeli iş örtülü iş yapmaktır. Şu gün çıkan yasa örtülü aftır ve affın kuralları içinde de çıkartılmadı. Seçici bir şekilde bazılarına sen çıkacaksın bazılarına da sen çıkmayacaksın dendi."