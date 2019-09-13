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Ahmet Davutoğlu, AK Parti'den istifasını yeni parti binasında açıkladı

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu AK Parti'den istifasını duyurduğu basın toplantısını, yeni parti için tuttuğu 3 katlı binada yaptı. Geçtiğimiz günlerde çok sayıda habere konu olan bina, yeni partinin karargahı olarak lanse ediliyor.

13.09.2019 13:09

AK Parti'de kesin ihraç talebiyle Merkez Disiplin Kuruluna sevk edilen eski başbakan Ahmet Davutoğlu, parti üyeliğinden istifa ettiğini Ankara Beysukent'teki Çalışma Ofisi'nde yaptığı basın toplantısı ile duyurdu. Davutoğlu'nun görüşmelerini, kuracağı yeni partisi için tuttuğu binada gerçekleştirdiği belirtiliyor.

YENİ PARTİ BİNASI DİYE DUYURULMUŞTU

Parti kurma çalışmalarını sürdüren eski başbakan Ahmet Davutoğlu ve ekibinin, genel merkez olarak kullanılmak üzere Ankara Beysukent'te üç katlı bir bina tuttuğu geçtiğimiz günlerde basına yansımıştı. Fox TV'de yer alan habere göre, Davutoğlu'nun kuracağı partisi için tuttuğu Ankara Beysukent'te bulunan 3 katlı bina ilk kez görüntülenmişti. Görüntülerde binanın yoğun güvenlik kameralarıyla izlendiği görünürken, binanın duvarlarında bulunan Ahmet Davutoğlu posterleri de dikkat çekmişti.

İSTİFA AÇIKLAMASINI 5 KİŞİYLE YAPMIŞTI

Davutoğlu'nun AK Parti'den istifa ettiğini açıkladığı sırada yanında eski vekiller Selçuk Özdağ, Ayhan Sefer Üstün, Abdullah Başcı, AK Parti eski İstanbul İl Başkanı Selim Temurci ve eski Ankara İl Başkanı Nedim Yamalı vardı.

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Ahmet Davutoğlu, AK Parti'den istifasını yeni parti binasında açıkladı

Ahmet Davutoğlu, Beysukent, AK Parti, Politika, Güncel

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