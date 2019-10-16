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Ahmet Davutoğlu'ndan Barış Pınarı Harekatı çıkışı: Siyasi hesaplara girmenin kimseye faydası yok

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Barış Pınarı Harekatıyla ilgili Twitter hesabından açıklamalarda bulunarak, "Tüm vatandaşlarımızı birleştirmesi gereken, omuz omuza verme günü olan bu tür durumlarda güvenlik endişelerini fırsat bilerek siyasi hesaplara girmenin ise kimseye fayda getirmeyeceği akıldan çıkarılmamalıdır" dedi.

16.10.2019 19:29

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu sosyal medya hesabından Barış Pınarı Harekatı ile dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Davutoğlu, "Tüm vatandaşlarımızı birleştirmesi gereken, omuz omuza verme günü olan bu tür durumlarda güvenlik endişelerini fırsat bilerek siyasi hesaplara girmenin ise kimseye fayda getirmeyeceği akıldan çıkarılmamalıdır." ifadelerini kullandı.

Ahmet Davutoğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamanın satır başları şu şekilde:

"TEHDİDİN BERTARAF EDİLMESİNİ UMUYORUM"

Bir haftasını dolduran #BarışPınarıHarekatı'nda hayatını kaybeden askerlerimize ve sivillere rahmet diliyorum. Türkiye'nin haklı güvenlik endişelerinin karşılanması için başlattığı operasyonla terör tehdidinin bertaraf edilmesini umuyorum.

"AMERİKAN HEYETİNE CEVAP VERİLMELİDİR"

Ülkemize gelecek Amerikan heyetine son dönemde takındıkları haksız ve hadsiz tutum nedeniyle gerekli cevap verilmelidir. Bir yanda Türkiye'nin endişelerine kulak tıkayıp diğer yanda haklı adımlarına karşı çıkmayı anlamak mümkün değildir.

"YAN YANA YAŞAMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Operasyon kısa ve uzun vadede coğrafyamızdaki kardeş halkların hukukuna zarar vermemelidir. Tüm dış güçler çıkarı bittiğinde gider ancak biz yan yana yaşamaya devam edeceğiz. Tüm vatandaşlarımızı birleştirmesi gereken, omuz omuza verme günü olan bu tür durumlarda güvenlik endişelerini fırsat bilerek siyasi hesaplara girmenin ise kimseye fayda getirmeyeceği akıldan çıkarılmamalıdır.

Ahmet Davutoğlu'ndan Barış Pınarı Harekatı çıkışı: Siyasi hesaplara girmenin kimseye faydası yok

Barış Pınarı Harekatı, Ahmet Davutoğlu, Politika

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