Ahmet Davutoğlu, CHP'nin siyasi etik teklifine destek verdi: En kısa zamanda çıkarılmalı

Yeni parti kuracağı konuşulan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, TBMM Başkanlığına sunduğu "Siyasi Etik Yasası" teklifine destek verdi. Akrabaların belediye işe alınmasıyla ilgili sosyal medyadan açıklama yapan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, "Yapılması gereken, liyakat temelli bir anlayışla siyasi etik ve şeffaflık yasasını en kısa zamanda çıkarmaktır" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a geçtiğimiz Ekim ayında TBMM'de yasalaşması çağrısında bulunduğu Siyasi Etik Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.

Kılıçdaroğlu'nun ilk imzacısı olduğu, Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç'un imzalarının bulunduğu 17 maddelik kanun teklifi, cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanı yardımcıları, bakanlar ve milletvekillerinin uymaları gereken siyasi etik ilkelerinin belirlenmesini ve TBMM'de Siyasi Etik Kurulu'nun oluşturulmasını amaçlıyor.

KILIÇDAROĞLU, DAVUTOĞLU'NUN TEKLİFİNİ HATIRLATTI

Dün Türk-İş'i ziyaret eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da konuya ilişkin şunları söylemişti:

"Belediye başkanlarının akrabalarını yönetime getirilmelerini doğru bulmuyoruz. Bunların çoğu çözüldü. Bunların hepsi çözülecek. Aile kadrolaşması sadece CHP'de mi var? Sayın Davutoğlu siyasetçi için etik kurallarını getirdi, geri çektiler. Buradan TBMM Başkanı'na açık çağrı yapıyorum; siyasi ahlak yasasını çıkartalım."

DAVUTOĞLU'NDAN DESTEK: ÜMİT VERİYOR