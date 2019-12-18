Ahmet Davutoğlu'ndan Devlet Bahçeli'nin yeni partilerle ilgili "Dışarıdakilerin kuklaları" sözlerine yanıt

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yaptığı yazılı açıklama ile "Yeni parti arayışları komplo ve kurgu mucitlerinin ucuz siparişidir" demesine Taksim'de katıldığı bir programda konuşan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu yanıt geldi.

Yeni kurulan partileri "Dışarıdakilerin kuklaları" sözleriyle eleştiren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yanıt veren Ahmet Davutoğlu, "Bir siyasetçinin son sarf etmesi gereken bir söz, özellikle Devlet Bahçeli gibi tecrübe sahibi bir siyasetçi için. Dışarıdakilerin oyunları olur, eğer her farklı düşüneni dışarıdakilerin oyunu, komplosu olarak görürseniz, düşünceyi öldürürsünüz, düşünceyi öldürürseniz de bir ülkenin dimağını öldürürsünüz" ifadelerini kullandı.

"BAHÇELİ, PROBLEM VAR DİYENLERİ DIŞ MİHRAK İLAN ETTİ"

Davutoğlu, "Türkiye'de bir ekonomik kriz var. Krizi görmeyen krizi çözemez. Devlet Bahçeli "Problem var diyenleri dış mihrakların piyonu" ilan etti. Şehir Üniversitesi'nde yapılanlarda da bu bağlantı söz konusu. Çünkü bu kurum düşünce özgürlüğü ortamına alternatif teşkil ediyordu." dedi.

"HALKBANK KREDİSİ BİNALİ YILDIRIM DÖNEMİNDE ALINDI"

Davutoğlu, Türkiye'deki siyasi yapının bir dönem kendilerini hedef aldığını belirterek, İstanbul Şehir Üniversitesi'ne Halk Bankası tarafından başlatılan icra işlemi konusuna değindi. Davutoğlu, "Bu kelimeyi ağzıma dahi almak istemiyorum ama sayın cumhurbaşkanı bize "dolandırıcı" diye hitap etti. Ancak bunun gereğini hemen yapmalıyız. Ben başbakan iken Şehir Üniversitesi, Halkbank'tan kredi almadı. O dönemde Binali Yıldırım başbakandı." ifadelerini kulandı.

BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?

Bahçeli, yaptığı yazılı açıklamada Ali Babacan'ın kurduğu Gelecek Partisi ve Ali Babacan'ın kurması beklenen yeni partisine ilişkin açıklamalarda bulunmuştu. Bahçeli açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Yeni parti arayışları siyasi ve toplumsal bir ihtiyaçtan ziyade Türkiye üzerinde komplo ve kurgu mucitlerinin ucuz siparişidir. Küresel siyaset anlayışını rehber olarak benimseyenlerin milletimize ait, ülkemize dair hiçbir sözü olamayacak, hiçbir gelecek hedefi bulunamayacaktır. Türkiye'yi kuşatmak, kıstırmak; bununla da yetinmeyip tarihi, coğrafi ve kültürel haklarını kısıtlayıp parçalı ve pasif bir konuma sokmak isteyen emperyalist alçaklığa sempati gösterenler, sevimlilik yarışına girenler hiç kuşku yok ki kökünden ve kimliğinden kategorik kopuş yaşayanlardan başkası değildir."