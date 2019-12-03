Haberler » Güncel » Ahmet Davutoğlu'nun diplomasiden ilk büyük transferi Türkiye'nin Avusturya Büyükelçisi oldu - Haber

Ahmet Davutoğlu'nun diplomasiden ilk büyük transferi Türkiye'nin Avusturya Büyükelçisi oldu

Yeni parti hazırlıklarında artık sona gelen eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun ekibine, diplomasiden ilk katılım Viyana'dan geldi. Türkiye'nin Avusturya Büyükelçisi Ümit Yardım emekliliğini istedi. Yardım'ın Davutoğlu'nun dış politika ekibinde etkin bir isim olacağı konuşuluyor.

03.12.2019 12:03 | Son Güncelleme: 03.12.2019 19:57

Bu ayın sonuna kadar partisini kurması beklenen eski Başbakan Ahmet Davutoğlu hazırlıklarda son aşamaya geldi. Birkaç hafta içinde İçişleri Bakanlığı'na dilekçe vererek yeni partiyi resmen kurmaya hazırlanan Davutoğlu ekibi Ankara'da genel merkez ve İstanbul'da il başkanlığı binalarını tuttu.

Hazırlıklar sürerken, partiye katılımlar da devam ediyor. Son katılım diplomasiden geldi. 'nin Büyükelçisi Ümit Yardım emekliye ayrıldı. Yardım'ın Davutoğlu'nun partisinde dış politika ekibine dahil olması bekleniyor.

Emekliliğe ayrılan Avusturya Büyükelçisi Ümit Yardım

VİYANA BÜYÜKELÇİLİĞİ'NE ATANMIŞTI

58 yaşında olan Yardım, Davutoğlu'nun başbakanlığı döneminde Moskova Büyükelçiliği görevini yürütüyordu. 2016'dan sonra Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığına getirilen Yardım bu yıl Viyana Büyükelçiliği görevine atanmıştı. Yardım 2010-2014 arasında da Tahran Büyükelçiliği yapmıştı.

TÜM İLLERDE TEŞKİLATLANMA TAMAMLANDI

Davutoğlu, son hazırlıklar için geçtiğimiz hafta sonunu kampta geçirdi. Ekipte yer alan bir kaynak parti kuruluşunun 2020'ye kalmasının söz konusu olmadığını söyledi. Teşkilat yapılanması tamamlanan yeni partide tüm illerde oluşturulan isim havuzlarından çalışmak isteyenlerle görüşmeler ve atamalar yapıldı.

Ahmet DavutoğluAhmet Davutoğlu'nun kuracağı yeni partinin logosu güneş figürü olacak

AK Parti Sözcüsü ÇelikAK Parti Sözcüsü Çelik'e, Davutoğlu ekibinden Şehir Üniversitesi yanıtı: Sen kimsin, YÖK'ün parti sözcüsü müsün?

Ahmet Davutoğlu'nun diplomasiden ilk büyük transferi Türkiye'nin Avusturya Büyükelçisi oldu

Ahmet Davutoğlu, Avusturya, Türkiye, Güncel


Güncel

Son Dakika Haberleri

13:14 Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcısı Kaynak, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Haber
13:14 Sason Kaymakamı Özadalı'dan jandarma karakoluna ziyaret - Haber
13:14 Sakarya'da asayiş - Haber
13:08 Baga "Matematik tarihine önem verilmeli" - Haber
13:08 Üniversitelilerden 67 Burda AVM'de farkındalık etkinliği - Haber
12:15 Son dakika: Bakan Soylu'dan Ceren'in katil zanlısıyla ilgili açıklama: Cinayet işleyebileceğine dair bilgimiz söz konusu değildi - Haber
11:53 Son dakika: Ceren Özdemir'in katil zanlısı emniyetten böyle çıkartıldı - Haber
11:23 Adalet Bakanı Gül'den Ceren Özdemir açıklaması: Canilere ceza indirimi yapılması vicdanları yaralamaktadır - Haber
10:35 Ahmet Hakan: İdam cezası olsaydı Ceren yaşıyor olacaktı - Haber
08:56 "Gizli görev" yalanıyla Cumhurbaşkanlığının adını kullanan defineci müdür, göreve döndü - Haber
5.12.2019 13:15:28