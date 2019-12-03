Ahmet Davutoğlu'nun diplomasiden ilk büyük transferi Türkiye'nin Avusturya Büyükelçisi oldu

Bu ayın sonuna kadar partisini kurması beklenen eski Başbakan Ahmet Davutoğlu hazırlıklarda son aşamaya geldi. Birkaç hafta içinde İçişleri Bakanlığı'na dilekçe vererek yeni partiyi resmen kurmaya hazırlanan Davutoğlu ekibi Ankara'da genel merkez ve İstanbul'da il başkanlığı binalarını tuttu.

Hazırlıklar sürerken, partiye katılımlar da devam ediyor. Son katılım diplomasiden geldi. Türkiye'nin Avusturya Büyükelçisi Ümit Yardım emekliye ayrıldı. Yardım'ın Davutoğlu'nun partisinde dış politika ekibine dahil olması bekleniyor.

Emekliliğe ayrılan Avusturya Büyükelçisi Ümit Yardım

VİYANA BÜYÜKELÇİLİĞİ'NE ATANMIŞTI

58 yaşında olan Yardım, Davutoğlu'nun başbakanlığı döneminde Moskova Büyükelçiliği görevini yürütüyordu. 2016'dan sonra Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığına getirilen Yardım bu yıl Viyana Büyükelçiliği görevine atanmıştı. Yardım 2010-2014 arasında da Tahran Büyükelçiliği yapmıştı.

TÜM İLLERDE TEŞKİLATLANMA TAMAMLANDI

Davutoğlu, son hazırlıklar için geçtiğimiz hafta sonunu kampta geçirdi. Ekipte yer alan bir kaynak parti kuruluşunun 2020'ye kalmasının söz konusu olmadığını söyledi. Teşkilat yapılanması tamamlanan yeni partide tüm illerde oluşturulan isim havuzlarından çalışmak isteyenlerle görüşmeler ve atamalar yapıldı.