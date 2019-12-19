Ahmet Davutoğlu'nun kurduğu Gelecek Partisi'nin yönetim kadrosu belli oldu

Gelecek Partisi'nin Kurucular Kurulu toplantısında genel başkan, yönetim kurulu, etik kurulu, disiplin kurulu üyeleri seçildi. Eski başbakan Ahmet Davutoğlu toplantıya katılan 132 üyenin tamamının oyunu alarak Gelecek Partisi Genel Başkanı seçildi.
154 kişinin yer aldığı Kurucular Kurulu'nun yaptığı toplantıda, Parti Yönetim Kurulu'na 60 asil, 40 yedek üye seçildi. Ayrıca, Parti Disiplin Kurulu'na 7 asil, 5 yedek üye seçilirken, Parti Etik Kurulu'na da 5 asil ve 5 yedek üyenin ismi yazıldı.
TANIDIK İSİMLER YÖNETİM KADROSUNDA YER ALDI
60 kişilik Yönetim Kurulu'nda eski milletvekilleri Abdullah Başçı, Ayhan Sefer Üstün, Cuma İçten, Feramüz Üstün, Selçuk Özdağ, gazeteci-yazar Etyen Mahcupyan, gazeteci Hakan Albayrak, eski YÖK Başkanı Yusuf Ziya Özcan, AK Parti eski İl Başkanları Selim Temurci, Nedim Yamalı ve Yeşim Karadağ, 15 Temmuz'da öldürülen Erol Olçok'ın eski eşi Nihal Olçok yer aldı. 60 kişilik Yönetim Kurulu'nun yüzde 25'i kadın üyelerden oluştu.
"CUMHURBAŞKANI YANLIŞ YÖNLENDİRİLİYOR"
Davutoğlu, toplantı sonrasında yaptığı açıklamada, Şehir Üniversitesi kriziyle ilgili konuşarak, Erdoğan'ın sözlerinden hicap duyduğunu belirtti ve şunları söyledi:
Cumhurbaşkanı vicdanıyla baş başa kaldığında, 'Davutoğlu'ndan her şey çıkar ama dolandırıcı çıkmaz' diyebilir, eğer vicdanı kaldıysa. Bir dolandırıcılık varsa ben buradayım. Hukuki işlemleri başlatın, en ağır cezaya razıyım. Neden hukuki süreç başlatılamıyor biliyor musunuz? Çünkü benim başbakanlığım döneminde Halkbank'tan Şehir Üniversitesi'ne bir gram kredi verilmedi. Ben kredi verin demedim. Anlaşılan o ki Sayın Cumhurbaşkanı yine birileri tarafından yanlış bilgilendiriliyor. Lütfen kenara çekilip muhasebe yapsın.
Gelecek Partisi'nin yönetim kurulu, disiplin kurulu ve etik kurulu asıl üyelerinin listesi şöyle:
YÖNETİM KURULU
1. Abdullah Başçı
2. Abdullah Teber
3. Ahmet Akçay
4. Ali Akmaz
5. Ali Aydın
6. Avni Erdemir
7. Aydın Altaç
8. Ayhan Sefer Üstün
9. Aynur Algül
10. Ayşe Berrin Sevimli
11. Ayşe Güney
12. Ayşe Serap İnan
13. Ayşe Tülin Dinçelli
14. Burçak Başbuğ Erkan
15. Cemalettin Kani Torun
16. Cesim Gökçe
17. Cuma İçten
18. Dinçer Türkmen
19. Doğan Demir
20. Engin Keskinel
21. Etyen Mahcupyan
22. Fatma Aydın Ataş
23. Feramuz Üstün
24. Feridun Bilgin
25. Gülnur Özkaya Hayran
26. Habibe Çiftçioğlu Başar
27. Hakan Tokaç
28. Hakan Albayrak
29. Hasan Hüseyin Bozok
30. Hasan Serdar Bilir
31. Halime Polat
32. Hüseyin Memiş
33. İbrahim Mustafa Turhan
34. Mehmet Behçet Piker
35. Mehmet Fatih Arslan
36. İzzeddin Küçük
37. Kerim Rota
38. Mehmet Ali Pulcu
39. Mehmet Nuri Görenoğlu
40. Mustafa Bahadır Kurbanoğlu
41. Mustafa Bilici
42. Mustafa Gözel
43. Mustafa Mente
44. Mustafa Nedim Yamalı
45. Mustafa Öztürk
46. Neslihan Kevser Çevik
47. Nihal Olçok
48. Ömer Faruk Başaran
49. Ömer Ünal
50. Salih Aynural
51. Selçuk Özdağ
52. Selim Temurci
53. Sema Silkin Ün
54. Serkan Özcan
55. Serpil Bulut
56. Şenol Gürşan
57. Ümit Yardım
58. Vahdettin İnce
59. Yeşim Karadağ
60. Yusuf Ziya Özcan
DİSİPLİN KURULU ASIL ÜYELERİ
1. Musa Arat
2. Rumi Bekiroğlu
3. Mehmet Aşan
4. Adnan Demir
5. Mehmet Atilla Maraş
6. Seyfeddin Bilen
7. Selahattin Kayaman
ETİK KURULU ASIL ÜYELERİ
1. Namık Ergün
2. Fatma Şerefoğlu
3. Mustafa Baloğlu
4. Talha Erol Durmaz
5. Ahmet Oğuz Karaoğlu