Ahmet Davutoğlu'nun kurduğu Gelecek Partisi'nin yönetim kadrosu belli oldu

Gelecek Partisi'nin Kurucular Kurulu toplantısında genel başkan, yönetim kurulu, etik kurulu, disiplin kurulu üyeleri seçildi. Eski başbakan Ahmet Davutoğlu toplantıya katılan 132 üyenin tamamının oyunu alarak Gelecek Partisi Genel Başkanı seçildi.

154 kişinin yer aldığı Kurucular Kurulu'nun yaptığı toplantıda, Parti Yönetim Kurulu'na 60 asil, 40 yedek üye seçildi. Ayrıca, Parti Disiplin Kurulu'na 7 asil, 5 yedek üye seçilirken, Parti Etik Kurulu'na da 5 asil ve 5 yedek üyenin ismi yazıldı.

TANIDIK İSİMLER YÖNETİM KADROSUNDA YER ALDI

60 kişilik Yönetim Kurulu'nda eski milletvekilleri Abdullah Başçı, Ayhan Sefer Üstün, Cuma İçten, Feramüz Üstün, Selçuk Özdağ, gazeteci-yazar Etyen Mahcupyan, gazeteci Hakan Albayrak, eski YÖK Başkanı Yusuf Ziya Özcan, AK Parti eski İl Başkanları Selim Temurci, Nedim Yamalı ve Yeşim Karadağ, 15 Temmuz'da öldürülen Erol Olçok'ın eski eşi Nihal Olçok yer aldı. 60 kişilik Yönetim Kurulu'nun yüzde 25'i kadın üyelerden oluştu.

"CUMHURBAŞKANI YANLIŞ YÖNLENDİRİLİYOR"

Davutoğlu, toplantı sonrasında yaptığı açıklamada, Şehir Üniversitesi kriziyle ilgili konuşarak, Erdoğan'ın sözlerinden hicap duyduğunu belirtti ve şunları söyledi:

Cumhurbaşkanı vicdanıyla baş başa kaldığında, 'Davutoğlu'ndan her şey çıkar ama dolandırıcı çıkmaz' diyebilir, eğer vicdanı kaldıysa. Bir dolandırıcılık varsa ben buradayım. Hukuki işlemleri başlatın, en ağır cezaya razıyım. Neden hukuki süreç başlatılamıyor biliyor musunuz? Çünkü benim başbakanlığım döneminde Halkbank'tan Şehir Üniversitesi'ne bir gram kredi verilmedi. Ben kredi verin demedim. Anlaşılan o ki Sayın Cumhurbaşkanı yine birileri tarafından yanlış bilgilendiriliyor. Lütfen kenara çekilip muhasebe yapsın.

Gelecek Partisi'nin yönetim kurulu, disiplin kurulu ve etik kurulu asıl üyelerinin listesi şöyle:

YÖNETİM KURULU

1. Abdullah Başçı

2. Abdullah Teber

3. Ahmet Akçay

4. Ali Akmaz

5. Ali Aydın

6. Avni Erdemir

7. Aydın Altaç

8. Ayhan Sefer Üstün

9. Aynur Algül

10. Ayşe Berrin Sevimli

11. Ayşe Güney

12. Ayşe Serap İnan

13. Ayşe Tülin Dinçelli

14. Burçak Başbuğ Erkan

15. Cemalettin Kani Torun

16. Cesim Gökçe

17. Cuma İçten

18. Dinçer Türkmen

19. Doğan Demir

20. Engin Keskinel

21. Etyen Mahcupyan

22. Fatma Aydın Ataş

23. Feramuz Üstün

24. Feridun Bilgin

25. Gülnur Özkaya Hayran

26. Habibe Çiftçioğlu Başar

27. Hakan Tokaç

28. Hakan Albayrak

29. Hasan Hüseyin Bozok

30. Hasan Serdar Bilir

31. Halime Polat

32. Hüseyin Memiş

33. İbrahim Mustafa Turhan

34. Mehmet Behçet Piker

35. Mehmet Fatih Arslan

36. İzzeddin Küçük

37. Kerim Rota

38. Mehmet Ali Pulcu

39. Mehmet Nuri Görenoğlu

40. Mustafa Bahadır Kurbanoğlu

41. Mustafa Bilici

42. Mustafa Gözel

43. Mustafa Mente

44. Mustafa Nedim Yamalı

45. Mustafa Öztürk

46. Neslihan Kevser Çevik

47. Nihal Olçok

48. Ömer Faruk Başaran

49. Ömer Ünal

50. Salih Aynural

51. Selçuk Özdağ

52. Selim Temurci

53. Sema Silkin Ün

54. Serkan Özcan

55. Serpil Bulut

56. Şenol Gürşan

57. Ümit Yardım

58. Vahdettin İnce

59. Yeşim Karadağ

60. Yusuf Ziya Özcan

DİSİPLİN KURULU ASIL ÜYELERİ

1. Musa Arat

2. Rumi Bekiroğlu

3. Mehmet Aşan

4. Adnan Demir

5. Mehmet Atilla Maraş

6. Seyfeddin Bilen

7. Selahattin Kayaman

ETİK KURULU ASIL ÜYELERİ

1. Namık Ergün

2. Fatma Şerefoğlu

3. Mustafa Baloğlu

4. Talha Erol Durmaz

5. Ahmet Oğuz Karaoğlu