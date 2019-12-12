Ahmet Davutoğlu'nun kurduğu yeni partinin Kurucular Kurulu listesi ortaya çıktı

AK Parti'den ayrılan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, yeni parti kurma çalışmalarında son aşamaya geldi. Davutoğlu'nun kurucuları arasında yer aldığı partinin kuruluş dilekçesi bugün İçişleri Bakanlığı'na verildi.

KURUCULAR KURULU LİSTESİ'NE ULAŞILDI

T24'ün haberine göre, Ahmet Davutoğlu'nun kurduğu yeni partinin isminin "Gelecek Partisi" olacağı konuşulurken, 154 kişilik Kurucular Kurulu listesi de belli oldu.

LİSTEDE DİKKAT ÇEKEN İSİMLER YER ALDI

Listenin ilk sırasında Ahmet Davutoğlu yer aldı. Listede gazeteciler Etyen Mahçupyan ve Hakan Albayrak ile AK Partili eski isimler Cuma İçten, Feramuz Üstün, Selçuk Özdağ ve bir dönem YÖK Başkanlığı yapan Yusuf Ziya Özcan'ın yer alması dikkat çekti. Listede AK Parti eski İstanbul İl Başkanı Selim Temurci ve 15 Temmuz darbe girişiminde eşini ve oğlunu kaybeden Nihal Olçok da listede yer aldı.

DAVUTOĞLU'NUN EKİBİ, KURULUŞ DİLEKÇESİNİ VERDİ

Partinin kuruluş başvuru dilekçesini teslim etmek için Davutoğlu'nun ekibinden bir heyet bugün İçişleri Bakanlığı'na gitti.

Heyette eski AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Ayhan Sefer Üstün ile Selçuk Özdağ, 24. Dönem Gümüşhane Milletvekili Feramuz Üstün, eski Şanlıurfa Valisi İzzettin Küçük, eski AK Parti Ankara İl Başkanı Nedim Yamalı ve eski AK Parti Çanakkale İl Başkanı Yeşim Karadağ yer aldı.