Ahmet Davutoğlu'nun partisinin ismi kulislere sızdı: Bizim Parti

AK Parti'den ayrıldıktan sonra bir süre sırra kadem basan Ahmet Davutoğlu, kuracağı yeni parti için harıl harıl çalışıyor. Kendisi gibi parti kurma hazırlığı yapan Ali Babacan'dan önce adım atmak istediği öğrenilen Davutoğlu'nun kuracağı partiye Bizim Parti ismini vereceği iddia edildi.

NİHAL OLÇOK'U EKİBİNE ALDI

AK Parti'nin efsane seçim reklamlarını hazırlayan merhum Erol Olçok'un eşi Nihal Olçok'un da Davutoğlu'nun ekibinde yer alacağı öğrenildi. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Olçok, basında yer alan kulis haberlerinin doğru olduğunu ve Davutoğlu'nun partisinin kurucuları arasında yer alacağını teyit etti.

LOGO DA BELLİ GİBİ

Kulislere sızan bilgilere göre; partinin kurucular heyeti 130 kişiden oluşuyor. Bir dönem AK Parti'de siyaset yapan isimlerle birlikte yol yürüyecek Davutoğlu'nun parti logosu olarak da güneş figürünün üzerinde durduğu konuşuluyor.