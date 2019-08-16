Ahmet Davutoğlu'nun Ankara'daki yeni parti binası ilk kez görüntülendi

Kuracağı yeni parti ile gündeme gelmeye devam eden eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun yeni parti binası ortaya çıktı. Binada Ahmet Davutoğlu'nun sözünün yer aldığı posterin olması da dikkat çekti.

Ahmet Davutoğlu'nun Ankara'da Beysukent'te üç kattan oluşan karargahını FOX Haber görüntüledi. Haberde Davutoğlu'nun Ekim ayında kuracağı yeni partisi için tuttuğu binada, hem birlikte hareket ettiği isimlerle hem de özel görüşmeleri gerçekleştirdiği ifade edildi.

DAVUTOĞLU'NUN POSTERLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Görüntülerde binanın yoğun güvenlik kameralarıyla izlendiği dikkat çekerken, binanın duvarlarında bulunan Ahmet Davutoğlu posterleri de dikkat çekti.

DAVUTOĞLU İKİ KEZ BİNAYA GİTMİŞ

AK Parti'nin kurucuları arasında yer alan Osman Hakan Kılıç, bu binada arkadaşıyla istişare yaptıklarını ve Davutoğlu'nun binaya iki kez geldiğini söyledi.