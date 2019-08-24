Ahmet Davutoğlu: O defterler açılırsa birçok kişi insan içine çıkamaz

Yeni parti hazırlığı içinde bulunan ve AK Parti'ye yönelik sert açıklamalarda bulunan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'ndan dikkat çeken terörle mücadele açıklaması geldi. Davutoğlu, bu konuda defterler açılırsa birçok insanın insan içine çıkamayacağını söyleyerek 7 Haziran ve 1 Kasım arasındaki dönemi işaret etti.

AK Parti'nin 18. kuruluş yıl dönümüne çağrılmayan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Sakarya'da düzenlediği programda konuştu.

"KRİTİK DÖNEM 7 HAZİRAN-1 KASIM"

Terörle mücadele konusunda konuşan Davutoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Terörle mücadele konusunda defterler açılırsa birçok insan insan yüzüne çıkamaz. Bizi bugün insan yüzüne çıkamazlar, açık söylüyorum. Neden mi? Gelin hafızanızı bir yoklayın. İleride bir gün Türkiye Cumhuriyeti tarihi yazıldığı zaman en kritik dönemlerden biri 7 Haziran-1 Kasım arasındaki dönem olacaktır. Başbakanlık görevini aldığım zaman -bunu izah etmek zorundayım, kampanya dolayısıyla bu soruları aldığım için-6-8 Ekim olayları oldu. O olaylar esnasında çözüm süreci adı altında Türkiye'nin kamu düzeninin nasıl yerle bir edildiğini görme imkanı bulduk."

KAYYUM TARTIŞMASI

HDP'li belediyelere atanan kayyumla ilişki de konuşan Davuyoğlu "Bir ülkede seçim yapılıyor, sadık ortaya konuyorsa, o sandıkta bir milletin oylarıyla bir sonuç ortaya çıkmışsa buna saygı duyacaksınız. Bizim milli irade anlayışımız bu. O saygı belediye başkanlarına duyulan saygı değildir. Oraya gidip oy kullanan yüz binlerce vatandaşa duyulan saygıdır. Bu tavır asla teröre desteği mazur göstermez. Kim teröre destek veriyorsa en şiddetli şekilde cezalandırılmalıdır. Seçimden önce ceza aldılarsa YSK onları elemeliydi. Bu ülkenin demokrasisine gölge düşürmemeliydiler. Yok 31 Mart'tan sonra suç işlemişlerse öncelikle onlar mahkemeye götürülmeliydi. Mahkeme onları mahkum ettikten sonra görevden alınmalıydılar. Şu an bile haklarında bir dava açılmış görünmüyor. Eğer suçlularsa derhal cezalandırılmalılar." dedi.

"YENİ BİR HALİ, YENİ BİR YOLA BAĞLAYALIM"

İstanbul seçimlerini yenileme kararının AK Parti'ye verilen en büyük zarar olduğunu söyleyen Davutoğlu sözlerini şöyle tamamladı:

"Eğer bugün konuşuyorsak buna ihtiyaç var. Biz bir ümit rüzgarı estirmeye yeni bir gelecek inşa etmeye geliyoruz. Bu milletin üzerine çökmüş karamsarlık bulutlarını dağıtmaya geliyoruz. Konya'da yeni bir hal dedik. Yeni bir hali yeni bir yola bağlayalım. Bu yol küskünlerin yolu değil hiç kimseye küsmeyenlerin yoludur. Allah yolumuzu açık etsin."