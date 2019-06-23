Oyunu kullanan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'ndan basın mensuplarına jest

Eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu ve eşi Sare Davutoğlu , yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için oylarını kullandı.

Ahmet Davutoğlu , eşi Sare Davutoğlu ile Göktürk Merkez Mahallesi'ndeki Nejat Sabuncu İlkokuluna geldi. Burada vatandaşlarla ve sandık görevlileriyle selamlaşan Davutoğlu, 2238 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

"AZİZ İSTANBUL'UMUZA HAYIRLI OLMASINI DİLİYORUM"

Oy verme işleminin ardından AA muhabirine açıklama yapan Ahmet Davutoğlu , seçim sonuçlarının İstanbul için hayırlı olması temennisinde bulunarak, "Seçimlerin böyle barış ve huzur içerisinde geçmesi önemli. Seçimler Türkiye 'de demokratik kültürün en asli unsurudur. Herkesin saygı duyduğu, herkesin süreçten mutmain olduğu bir şekilde seçimlerin tamamlanması başlı başına Türk demokrasisi için bir başarı olacaktır. Aziz İstanbul 'umuza da tekrardan hayırlı olmasını diliyorum." değerlendirmesini yaptı.

BASIN MENSUPLARINA VE VATANDAŞLARA SİMİT İKRAM ETTİ

Oy kullandıktan sonra okuldan yürüyerek ayrılan Sare ve Ahmet Davutoğlu, okulun girişinde bekleyen simitçiden aldıkları simitleri basın mensuplarına ve vatandaşlara ikram etti.

Davutoğlu çifti, vatandaşlar ve çocuklarla sohbet edip, fotoğraf çektirdi.