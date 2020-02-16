Haberler » Güncel » Ahmet Davutoğlu partisinin İstanbul İl Başkanlığı'nın açılışını yaptı - Haber

Ahmet Davutoğlu partisinin İstanbul İl Başkanlığı'nın açılışını yaptı

Mertcan ÖZTÜRK / GELECEK Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu partisinin İstanbul İl Başkanlığı'nın açılışını gerçekleştirdi.

16.02.2020 16:08 | Son Güncelleme: 16.02.2020 16:08Ahmet Davutoğlu partisinin İstanbul İl Başkanlığı'nın açılışını yaptı

Mertcan ÖZTÜRK/ GELECEK Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu partisinin İl Başkanlığı'nın açılışını gerçekleştirdi.

Gelecek Partisi'nin İstanbul İl Başkanlığı düzenlenen törenle açıldı. Küçükçekmece'deki il başkanlığının açılışını Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu yaptı.

Açılış töreninde konuşan Davutoğlu, "Bu hafta özel bir hafta. Bu hafta cemre havaya düşüyor. Baharın habercisi cemrenin havaya düştüğü haftadayız. Sonra suya sonra toprağa düşecek. İşte nasıl cemre havaya düştüğünde baharın habercisiyse Gelecek Partisi de ülkemizin iklimine bir bahar habercisidir. Allah cemremizi, mekanımızı hayırlı eylesin" dedi.

Davutoğlu ve beraberindekiler daha sonra il başkanlığının açılışını yaptı.



Ahmet Davutoğlu, Gelecek Partisi, İstanbul, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

01:00  16 Şubat Pazar İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
23:59  Günlük burç yorumları 16 Şubat 2020 Pazar (Haftalık burç yorumları)
13:57  Kibar Feyzo oyuncuları kim? Kibar Feyzo konusu nedir? Kibar Feyzo izle
13:39  Sildenafil nedir, ne işe yarar? Sildenafil zararları neler?
12:48  Görevimiz Tehlike 5 filmi konusu ve oyuncuları - Görevimiz Tehlike 5 izle
16.02.2020 17:49:07