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Ahmet Davutoğlu, TikTok'ta yeni video paylaştı

AK Parti'den istifa ederek Gelecek Partisi'ni kuran Ahmet Davutoğlu, "Gençlik nerede, biz oradayız" diyerek 15 saniyelik videoların yüklendiği TikTok'a üye olmuştu. Yeni bir paylaşım yapan Davutoğlu, karşısındaki çocukla mühendislik hakkında sohbet etti.

10.01.2020 08:12 | Son Güncelleme: 10.01.2020 08:50

AK Parti'den istifa ettikten sonra Gelecek Partisi'ni kuran eski başbakan Ahmet Davutoğlu gençlik açılımı yaptı. Çin merkezli olan paylaşım platformu TikTok'ta hesap açan Ahmet Davutoğlu ilk mesajında "Gençlik nerede' dedim, 'TikTok'ta dediler.' Biz de geldik, Gençlik nerede biz oradayız" demişti.

Platformda yeni bir video paylaşan Davutoğlu, "Ne olacak bu mühendislerin hali?" isimli videoda çocukla mühendislik hakkında sohbet etti.

MÜHENDİSLİĞİ KONUŞTU

Davutoğlu sohbette "Mühendislik cazibesini kaybediyor" derken çocuk da "Bir mühendis olmak istiyorsan üniversite sınavında büyük bir başarı elde etmek zorundasın. Onun üzerine master yapıp sonrasında mühendis olabilirsin" yanıtını verdi.

TİKTOK, TWİTTER'I GERİDE BIRAKTI

Dijital Düşün Derneği, Türkiye'deki sosyal medya uygulamalarının 10 yıllık değişimine ilişkin hazırladığı videoda, Facebook 10 yıldır zirvedeki yerini korurken, son dönemde TikTok uygulaması Twitter kullanıcılarını geride bıraktı.

Son 10 yılda Türkiye'de sosyal medya kullanıcı sayısı önemli ölçüde arttı. Bugün Türkiye'deki internet kullanıcılarının %95'i bir sosyal medya platformuna üye. Düzenli olarak haftada birden fazla kez sosyal medya sitesine giriş yapan aktif kullanıcı oranı %67. Günde ortalama olarak sosyal medyada geçirilen zaman ise 2 saat 46 dakika. Türkiye nüfustan bağımsız olarak sosyal medyayı en yoğun kullanan ilk 10 ülke içinde. Hatta Instagram, TikTok gibi uygulamaların kullanımında ilk 3 ülke içinde. Bu oranlar dünya geneli ile karşılaştırıldığında oldukça yüksek.

Ahmet Davutoğlu, TikTok'ta yeni video paylaştı

Gelecek Partisi, Ahmet Davutoğlu, AK Parti, Politika, Güncel


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