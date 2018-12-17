Ahmet Davutoğlu, Tokat'ta Cenaze Törenine Katıldı

ESKİ Başbakan Ahmet Davutoğlu
, eski AK Parti Tokat
Milletvekili Coşkun Çakır
'ın vefat eden annesi Telli Çakır için Tokat'ın Reşadiye
ilçesinde düzenlenen cenaze namazına katıldı.
26'ıncı dönem Ak Parti
Tokat Milletvekili, İstanbul
Şehir Üniversitesi Rektör
Yardımcısı Coşkun Çakır'ın annesi Telli Çakır, cumartesi günü yaşama veda etti. Çakır için Reşadiye ilçesindeki Merkez
Camii'nde öğleyin kılınan cenaze namazına Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun yanısıra Tokat Valisi Ozan Balcı
, AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt
, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu
, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Telli Çakır, kılınan cenaze namazının ardından ilçeye bağlı Güvendik köyü mezarlığında toprağa verildi. Cenaze namazının ardından Ahmet Davutoğlu, Çakır'ın yakınlarına taziyede bulundu.
- Tokat
Ahmet Davutoğlu,Tokat
Kaynak: DHA