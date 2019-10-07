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Ahmet Davutoğlu: Trump'a gereken cevap gecikmeden verilmeli

Türkiye'yi ekonomisini imha etmekle tehdit eden ABD Başkanı Trump'ı eleştiren parti kurma sürecindeki eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, "Gereken cevap her seviyede hak ettiği şekilde gecikmeden verilmelidir" dedi.

07.10.2019 22:02

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye yönelik tehdidine tepki gösterdi.

Twitter hesabından açıklama yapan Ahmet Davutoğlu, "ABD Başkanı Trump'ın hiçbir diplomatik teamüle, iki ülkenin tarihsel ilişkilerinin derinliğine ve ortak sorun alanlarındaki işbirliğine yakışmayacak üslupsuz ve saygısız açıklamaları kabul edilemez. Gereken cevap her seviyede hak ettiği şekilde gecikmeden verilmelidir" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE KENDİ ÇIKARLARINI KORUYACAK GÜÇTEDİR"

Açıklamasına şu sözlerle devam eden Davutoğlu, "Yaşananlar Türkiye'nin stratejik ilişkilerinin öngörülemez siyasi aktörlere endeksli süreçlere bağlanamayacağını da bir kez daha göstermiştir. Türkiye her zaman kendi çıkarlarını kendi iradesi ile koruyacak güçtedir." dedi.

TRUMP NE DEMİŞTİ?

Trump, Türkiye'nin Suriye'ye düzenleyeceği askeri harekatla ilgili "Eğer Türkiye, benim büyük ve benzersiz bilgeliğim dahilinde limitleri aştığına kanaat getirdiğim herhangi bir şey yaparsa, Türkiye'nin ekonomisini (geçmişte yaptığım gibi!) tamamen imha edeceğim" demişti.

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Ahmet Davutoğlu: Trump'a gereken cevap gecikmeden verilmeli

Amerika Birleşik Devletleri, Ahmet Davutoğlu, Donald Trump, Türkiye, Politika, Güncel

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