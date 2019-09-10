Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu yeni partide yer alacak mı? Ali Babacan açıkladı

Yeni parti kuracağını resmen ilan eden ve çalışmalara başladıklarını duyuran Ali Babacan, Karar gazetesinden Ahmet Taşgetiren ve Yıldıray Oğur'un 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun kurulacak olan yeni partide yer alıp almayacaklarına ilişkin soruya da yanıt verdi.

BABACAN'IN KURACAĞI PARTİDE KİMLER OLACAK?

Babacan, kurulacak olan partide toplumun her kesiminden insanların olduğunu ifade ederek henüz bu aşamada bir isim veremeyeceğini söyledi:

"Kendiliğinden bize gelen insanlar toplumun her kesiminden. Bu doğal bir şekilde böyle gelişiyor. Türkiye'nin en önemli sorun alanları özgürlük, adalet ve ekonomi. Bizim bu konularda samimi bir şekilde çalışacağımıza insanlar inanıyor. Toplumsal araştırmalarda ekonomi daha ön planda bir sorun."

Eski ekonomi bakanı, "ahlaki sorumluluk hissederek" partiye katkıda bulunmaya gelen insanların olduğunu belirterek, "Samimiyetle söyleyeyim, bu kadar beklemiyordum. Bu kadar geniş kesimlerden, bu kadar donanımlı insanların bu kadar erken aşamada çalışmaya istekli olacağını beklemiyordum" ifadesini kullandı.

Ali Babacan

ABDULLAH GÜL PARTİDE YER ALACAK MI?

Babacan, eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün, cumhurbaşkanlığı makamından ayrıldığı için tarafsız kalmak istediğini ve bir siyasi parti çatısı altında olmak istemediğini söyledi; ancak parti çalışmalarına destek verdiğini belirtti: "Bizim çalışmalarımıza tam destek veriyor. Ayda bir veya iki defa görüşüyoruz. Bilgi ve tecrübelerinden istifade ediyoruz."

AHMET DAVUTOĞLU PARTİDE YER ALACAK MI?

Eski Başbakan ve Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile yakın dost olduklarını söyleyen Babacan, "Ancak siyasetteki önceliklerimiz, izlediğimiz yöntem ve üslup oldukça farklı. Şu anda bizim geleceğe bakmamız gerekiyor ve tam anlamıyla bir ekip çalışması yapmamız gerekiyor" sözlerini sarf etti.

NE OLMUŞTU?

AK Parti'den istifa eden ve yeni parti kuracağını ilan eden eski Başbakan Yardımcısı ve Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı Ali Babacan'ın partisinde 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun da yer alacağı iddia edilmişti.